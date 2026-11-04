El demócrata Abdul El-Sayed, primer senador musulmán de EE. UU. al ganar en Michigan

El candidato del Partido Demócrata Abdul El-Sayed ha ganado la carrera al Senado de Estados Unidos por el estado de Michigan en las elecciones de medio mandato, imponiéndose al aspirante republicano Mike Rogers, según las primeras proyecciones.



Con esta victoria, El Sayed marca un hito histórico al convertirse en el primer miembro musulmán en ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos. "Michigan, lo logramos. Y estoy tan orgulloso y honrado de estar aquí como su senador electo del gran estado de Michigan", ha proclamado.



El candidato demócrata, un epidemiólogo y administrador de salud pública de 42 años de perfil netamente progresista, consolidó su candidatura tras derrotar a la representante Haley Stevens en las primarias del partido el pasado mes de agosto.



Stevens rompió públicamente con la disciplina del Partido Demócrata al aparecer la semana pasada junto a Rogers en un acto religioso en Detroit, lo que le valió su inmediata expulsión de la sección estatal del Partido Demócrata.

Apuesta por la sanidad universal y las políticas progresistas

A lo largo de su campaña, El-Sayed ha hecho bandera de la defensa de la sanidad pública universal ('Medicare for All'), la protección de las clases trabajadoras y el rechazo a las donaciones corporativas. Su figura política ha estado estrechamente vinculada al sector progresista del partido, llegando a ejercer como representante nacional de la campaña presidencial del senador Bernie Sanders en el año 2020.



Antes de dar el salto al Congreso, el nuevo senador forjó su carrera en la gestión sanitaria local. A los 30 años fue nombrado director del Departamento de Salud de Detroit y, más recientemente, lideró el Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Wayne, cargo del que dimitió en abril de 2025 para centrarse en esta carrera senatorial.