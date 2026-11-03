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Estas elecciones son un referéndum sobre el Trumpismo
Euskaraz irakurri: Hauteskunde hauek trumpismoaren inguruko erreferenduma dira
Yerai Díaz, corresponsal de EITB, explica la importancia del 'midterm' para los republicanos.
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