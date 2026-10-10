La condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennesee es dada de alta

Christa Pike, la condenada a muerte que ha sobrevivido tras recibir dos inyecciones letales en Tennesee hace 10 días, ha recibido el alta del hospital de Nashville donde se encontraba ingresada, según han informado sus abogados este sábado.

Según las fuentes, la mujer ha sido trasladada de nuevo al Centro Debra K. Johnson de Nashville, principal presidio femenino en el estado de Tennesse. Pike, de 50 años, seguirá recibiendo atención médica en la prisión, donde se seguirá haciendo un seguimiento de su estado de salud.

Como resultado de su ejecución fallida, Pike tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, ha desarrollado neumonía y no puede tragar, según detalla su defensa.

Sus abogados aseguran que la mujer "está agradecida con los equipos de emergencia y su equipo médico por la atención recibida en estas circunstancias extraordinarias".

No se conocen precedentes de supervivientes a ejecuciones por inyección letal más allá de Pike, con lo que su caso entra en un terreno totalmente nuevo.

Bill Lee, gobernador de Tennessee, ha suspendido las ejecuciones previstas para lo que queda de 2026 a raíz del incidente y aún no se ha aclarado si solicitará una nueva orden para aplicar la pena capital a Pike. El estado sureño ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, y actualmente hay 42 personas en el corredor de la muerte.

Mientras tanto, un tribunal de Nashville ha ordenado a las autoridades conservar todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida, lo que podría sentar las bases para una futura demanda contra el estado.

La defensa de Pike, que ha pedido conmutar la pena de muerte por cadena perpetua no revisable, asegura que se oyó "gritar, sollozar y respirar agitadamente" a la mujer mientras le administraban la droga letal. Se utilizaron al menos siete agujas para la inyección, una de ellas "extraída con una doblez en ángulo de 90 grados".