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El papa anuncia que deberá operarse de un nódulo en el pulmón en fase "muy inicial"

León XIV ha explicado que los médicos que lo han tratado "consideran oportuno intervenir" y, siguiendo sus consejos, ha decidido "operarse para extirpar" el nódulo "en los próximos días".
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(Foto de ARCHIVO) 07 October 2026, Vatican: Pope Leo XIV greets people during his weekly general audience in St. Peter's Square. Photo: Ipa/IPA via ZUMA Press/dpa 07/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aita santuak iragarri du birikan nodulu bat atzeman diotela eta ebakuntza egingo diotela

Agencias | EITB

Última actualización

El papa León XIV ha anunciado este domingo que deberá operarse "en los próximos días" de un nódulo en un pulmón que le ha sido detectado en una fase "muy inicial y bien localizado", ha afirmado tras el rezo del Ángelus dominical.

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado", ha dicho el pontífice estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles que han acudido a escuchar el Ángelus.

León XIV ha explicado que los médicos que lo han tratado "consideran oportuno intervenir" y, siguiendo sus consejos, ha decidido "operarse para extirpar" el nódulo "en los próximos días".

Acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre, y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, el primer estadounidense de la historia.

En su agenda más próxima está programado un viaje apostólico, del 6 al 17 de noviembre, a Uruguay, Argentina y Perú, país este último del que posee la nacionalidad por sus muchos años como misionero y obispo.

"Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú", ha afirmado. 

Papa León XIV Enfermedades Internacional

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