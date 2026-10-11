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Aita santuak iragarri du birikan nodulu bat atzeman diotela eta ebakuntza egingo diotela

Leon XIV.ak azaldu duenez, artatu duten medikuek "esku hartzea egokia dela uste dute" eta, horien aholkuei jarraituz, "datozen egunotan nodulua kentzeko ebakuntza egitea" erabaki du. Angelusaren otoitzaren ostean jakitera eman duenez, "oso hasierako fasean eta ondo lokalizatuta" atzeman diote.

(Foto de ARCHIVO) 07 October 2026, Vatican: Pope Leo XIV greets people during his weekly general audience in St. Peter's Square. Photo: Ipa/IPA via ZUMA Press/dpa 07/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Leon XIV.a aita santua. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

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Leon XIV.a aita santuak igande goizean iragarri du birika batean nodulu bat topatu diotela eta "datozen egunotan" ebakuntza egin beharko diotela. Angelusaren otoitzaren ostean jakitera eman duenez, "oso hasierako fasean eta ondo lokalizatuta" atzeman diote.

"Duela gutxi, medikuek birikan mugatutako nodulu bat aurkitu didate. Oso hasierako fasean aurkitu dute, eta ondo lokalizatu dute", esan du aita santu estatubatuarrak Jauregi Apostolikoko leihotik, Angelusa entzutera joan diren fededunen aurrean.

Leon XIV.ak azaldu duenez, artatu duten medikuek "esku hartzea egokia dela uste dute" eta, horien aholkuei jarraituz, "datozen egunotan nodulua kentzeko ebakuntza egitea" erabaki du.

71 urte bete berri ditu, irailaren 14an, eta 2025eko maiatzaren 8an aita santu aukeratu zuten, historiako lehen estatubatuarra.

Bere agendan, azaroaren 6tik 17ra, bidaia apostoliko bat dago programatuta Uruguai, Argentina eta Perura, azken herrialde horretako naziotasuna baitauka misiolari eta gotzain gisa emandako urte ugariengatik.

"Eskerrik asko zuen otoitzengatik Perura egingo dudan bisita pastoralagatik", adierazi du.

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