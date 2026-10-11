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Una nueva inundación repentina de un río en Nepal arrasa un pueblo y deja 5 desaparecidos
El desbordamiento se ha producido en la provincia de Gorkha, una de las zonas más afectadas en la riada masiva de agosto, después de que una estación en el río registrara 8,4 metros de crecida del agua.
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