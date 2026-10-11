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Una nueva inundación repentina de un río en Nepal arrasa un pueblo y deja 5 desaparecidos

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Nueva riada en Nepal
18:00 - 20:00
Riada en Nepal. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Nepalgo ibai baten bat-bateko uholde berri batek herri bat suntsitu eta 5 desagertu utzi ditu

Última actualización

El desbordamiento se ha producido en la provincia de Gorkha, una de las zonas más afectadas en la riada masiva de agosto, después de que una estación en el río registrara 8,4 metros de crecida del agua.

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