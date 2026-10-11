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Ibai baten bat-bateko ur-goraldi batek herri bat suntsitu du Nepalen, eta gutxienez bost pertsona desagertu dira
Gorkha probintzian gertatu da ur-goraldia, abuztuko uholdeek gogorren kaltetutako eremuetako batean. Ibaiko estazio batek 8,4 metroko ur-igoera erregistratu du.
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