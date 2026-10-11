Uholdea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ibai baten bat-bateko ur-goraldi batek herri bat suntsitu du Nepalen, eta gutxienez bost pertsona desagertu dira

Iragarkia
Nueva riada en Nepal
18:00 - 20:00
Uholdea Nepalen. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Gorkha probintzian gertatu da ur-goraldia, abuztuko uholdeek gogorren kaltetutako eremuetako batean. Ibaiko estazio batek 8,4 metroko ur-igoera erregistratu du.

Hondamendi naturalak Hondamendi naturalen biktimak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X