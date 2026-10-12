El Kremlin no confirma la tregua energética entre Rusia y Ucrania anunciada por Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que ha quedado claro que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, no lee los mensajes del inquilino de la Casa Blanca en su red social, tras los últimos ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.



"Rusia lanzó un ataque dirigido contra una central eléctrica en Járkov. Causando más daños a nuestro sistema energético. Está claro que Putin no lee las redes sociales", ha indicado Zelenski en una intervención por videoconferencia en el Foro de Seguridad de Varsovia.



Tras el ataque la víspera contra la central eléctrica de Járkov, en el este ucraniano, también se produjo en la medianoche del domingo, según denunció Zelenski, ataques contra una instalación de producción de gas ucraniana y contra una estación de servicio común.



Sin embargo, el mandatario ucraniano ha reiterado su disposición a firmar una tregua sobre instalaciones energéticas, "si Rusia está lista para hacer lo mismo".