Netanyahu pide a la Justicia israelí que investigue a los militares que participan en "NAZA" y a sus autores

Benjamin Netanyahu quiere que se investigue y se procese a los creadores y participantes de NAZA, documental sobre la matanza masiva de civiles en Gaza que muestra el testimonio de 24 de militares y oficiales de inteligencia israelíes. El primer ministro israelí les acusa de “delitos graves contra la seguridad de Israel.

“La película construye una narrativa falsa, engañosa y sesgada que difama al Estado de Israel y a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) a nivel mundial, y que perjudica gravemente la imagen de Israel”, ha afirmado en una nota.

En las investigaciones del film, dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, varias fuentes de inteligencia describen cómo Israel autorizó desde el 7 de octubre de 2023 la muerte de cientos de civiles como “daño colateral” en ataques contra altos cargos de Hamás. Estas fueron publicadas, además, tanto en la revista +972 como en The Guardian, productor de la película.

“Existe la preocupación de que los implicados en esta película difamatoria hayan cometido delitos graves al divulgar información de alto secreto y provocar una brecha de seguridad relacionada con datos de una unidad de inteligencia de extrema sensibilidad”, dice Netanyahu.

Por eso, el primer ministro ha lanzado la petición expresa al jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Eyal Zamir; al director del Shin Bet (servicio de inteligencia interior), David Zini, y a la Fiscal General del Estado, Gali Baharav-Miara.

NAZA, que pudo verse en el Zinemaldia, describe la práctica israelí de bombardear viviendas palestinas, con familias enteras dentro, una vez el padre y presunto miliciano de Hamás regresa a dormir a casa. NAZA es, precisamente, el acrónimo que usa Israel para estimar el número de civiles que podría morir en un ataque.

Los militares que dan su testimonio, bajo la condición de anonimato por miedo a represalias, aseguran que el Ejército sionista bombardeó zonas bajo órdenes de evacuación de Gaza sabiendo que aún quedaba población civil.