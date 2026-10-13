Protestas estudiantiles Francia
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La quinta jornada de protestas docentes y estudiantiles congrega a decenas de miles de personas en toda Francia, en especial en Paris

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PARIS (France), 13/10/2026.- High school students and French Unions march during a national day of protest against education conditions in Paris, France, 13 October 2026. Student demonstrations have spread across France since mid-September as youth protest against severe teacher shortages, overcrowded classrooms, a lack of resources, and poor learning conditions ahead of upcoming national budget decisions. (Protestas, Francia) EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ikasle eta irakasleen protesten bosgarren egunean dozenaka mila pertsona bildu dira Frantzia osoan, bereziki Parisen

EITB

Última actualización

Las protestas para pedir condiciones dignas para estudiar y trabajar en liceos e institutos han congregado en la capital a más de 40 000 personas en una gran manifestación, pero el Ministerio del Interior cifra en más de 160 000 el total de manifestantes por todo el Estado. 

Francia Educación Manifestaciones Internacional

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