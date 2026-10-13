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La quinta jornada de protestas docentes y estudiantiles congrega a decenas de miles de personas en toda Francia, en especial en Paris
Las protestas para pedir condiciones dignas para estudiar y trabajar en liceos e institutos han congregado en la capital a más de 40 000 personas en una gran manifestación, pero el Ministerio del Interior cifra en más de 160 000 el total de manifestantes por todo el Estado.
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