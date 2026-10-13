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Ikasle eta irakasleen protesten bosgarren egunean dozenaka mila pertsona bildu dira Frantzia osoan, bereziki Parisen
Hiriburuan, bi zutabetan antolatutako manifestazio erraldoi batek 40.000 pertsona baino gehiago bildu ditu, baina Barne Ministerioak 160.000 manifestari baino gehiago zenbatu ditu Estatu osoan zehar.
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