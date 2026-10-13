Ikasleen protestak Frantzian

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Ikasle eta irakasleen protesten bosgarren egunean dozenaka mila pertsona bildu dira Frantzia osoan, bereziki Parisen

Iragarkia
PARIS (France), 13/10/2026.- High school students and French Unions march during a national day of protest against education conditions in Paris, France, 13 October 2026. Student demonstrations have spread across France since mid-September as youth protest against severe teacher shortages, overcrowded classrooms, a lack of resources, and poor learning conditions ahead of upcoming national budget decisions. (Protestas, Francia) EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hiriburuan, bi zutabetan antolatutako manifestazio erraldoi batek 40.000 pertsona baino gehiago bildu ditu, baina Barne Ministerioak 160.000 manifestari baino gehiago zenbatu ditu Estatu osoan zehar.

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