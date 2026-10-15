EE. UU. contempla utilizar la "madre de todas las bombas" en un posible ataque a Irán
El Ejército de Estados Unidos ha elaborado nuevos planes para atacar objetivos en Irán que contemplan el uso de la bomba GBU-43/B, conocida como la "madre de todas las bombas", en caso de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordene reanudar las operaciones militares. Según ha informado la CNN, citando a varios funcionarios conocedores de las deliberaciones, los posibles ataques tendrían como objetivo instalaciones nucleares y parte de la infraestructura energética iraní.
El posible empleo de esta bomba, considerada la más potente de las armas no nucleares del arsenal estadounidense, supondría una escalada significativa del conflicto. Sin embargo, fuentes conocedoras de los planes cuestionan su eficacia para destruir determinados objetivos estratégicos y lograr que la guerra se decante a favor de Estados Unidos.
Planes para atacar instalaciones nucleares y energéticas
Trump ha ordenado al Ejército que prepare nuevas opciones militares contra Irán, entre ellas ataques contra una parte importante de su infraestructura energética. Los planes también contemplan el uso de la bomba MOAB (Massive Ordnance Air Blast) contra instalaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.
Una de las fuentes citadas por la CNN ha señalado que la operación podría llevarse a cabo antes de la retirada de las fuerzas estadounidenses del área de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM). Este escenario abriría la posibilidad de que la Administración Trump anunciara una victoria tras los ataques y procediera después a una rápida evacuación de sus tropas.
Otra fuente ha confirmado que los planes para atacar instalaciones nucleares iraníes incluyen expresamente el uso de esta bomba. Entre los posibles objetivos figura el complejo subterráneo de Pickaxe Mountain, donde, según Estados Unidos e Israel, Irán almacena componentes de su programa nuclear.
Trump ha amenazado reiteradamente con atacar estas instalaciones y mantiene su objetivo declarado de impedir que Teherán pueda desarrollar un arsenal nuclear.
Dudas sobre la eficacia de la bomba
La GBU-43/B es una bomba guiada por GPS y la mayor arma no nuclear del arsenal estadounidense. Su capacidad destructiva permite arrasar una superficie equivalente a unas nueve manzanas urbanas.
Sin embargo, su potencia no garantiza que pueda destruir instalaciones situadas a gran profundidad. Según las fuentes citadas por la CNN, existen dudas sobre su capacidad para penetrar lo suficiente en el subsuelo y alcanzar las instalaciones nucleares que Estados Unidos e Israel sitúan en Pickaxe Mountain.
Las dudas también afectan al objetivo estratégico de la operación. Mientras el Ejército sigue presentando a Trump distintas opciones para reanudar los ataques, algunos funcionarios estadounidenses cuestionan en privado que la Casa Blanca disponga de una estrategia capaz de integrar esas operaciones en un plan que permita poner fin a la guerra.