EE. UU. contempla utilizar la "madre de todas las bombas" en un posible ataque a Irán

Trump ha ordenado al Ejército que prepare nuevas opciones militares contra Irán, entre ellas ataques contra una parte importante de su infraestructura energética. Los planes también contemplan el uso de la bomba MOAB (Massive Ordnance Air Blast) contra instalaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

Una de las fuentes citadas por la CNN ha señalado que la operación podría llevarse a cabo antes de la retirada de las fuerzas estadounidenses del área de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM). Este escenario abriría la posibilidad de que la Administración Trump anunciara una victoria tras los ataques y procediera después a una rápida evacuación de sus tropas.

Otra fuente ha confirmado que los planes para atacar instalaciones nucleares iraníes incluyen expresamente el uso de esta bomba. Entre los posibles objetivos figura el complejo subterráneo de Pickaxe Mountain, donde, según Estados Unidos e Israel, Irán almacena componentes de su programa nuclear.

Trump ha amenazado reiteradamente con atacar estas instalaciones y mantiene su objetivo declarado de impedir que Teherán pueda desarrollar un arsenal nuclear.