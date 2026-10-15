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Iranen aurkako balizko eraso batean "bonba guztien ama" erabiltzea aurreikusten du AEBk

Ameriketako Estatu Batuetako Armadak eraso plan berriak prestatu ditu instalazio nuklearren eta Irango energia azpiegituraren zati baten aurka, tartean, armategiko bonba ez-nuklear handiena erabiltzea.

AME3394. BALTIMORE (ESTADOS UNIDOS), 06/10/2026.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento con integrantes de la Marina este martes, donde afirmó que "muy pronto" se sabrá si pone fin a la guerra en Irán "por las buenas o por las malas", en el puerto de Baltimore en Maryland (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
Argazkia: EFE

EITB

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Ameriketako Estatu Batuetako Armadak GBU-43/B bonbaren erabilera ("bonba guztien ama") prestatu du, Donald Trump AEBko presidenteak operazio militarrei berriz ekiteko agintzen badu.

Bonba hori AEBko armategiko arma ez-nuklearren artean indartsuena da, eta horrek gatazkaren gorakada nabarmena ekarriko luke. Hala ere, hainbat iturrik zalantzan jartzen dute haren eraginkortasuna helburu estrategiko jakin batzuk suntsitzeko eta gerra Estatu Batuen alde egitea lortzeko.

Instalazio nuklear eta energetikoak erasotzeko plana

Iranen aurkako aukera militar berriak prestatzeko agindu dio Trumpek Armadari, besteak beste, energia azpiegitura handi baten aurkako erasoak. Plan horien arabera, MOAB (Massive Ordnance Air Blast) bonba Irango programa nuklearrarekin lotutako instalazioen aurka erabiltzea ere aurreikusten da.

CNNk aipatutako iturrietako batek adierazi duenez, operazioa AEBko indarrak Aginte Zentralaren ardurapeko eremutik (CENTCOM) erretiratu aurretik egin litzateke. Egoera horrek aukera emango luke Trumpen Administrazioak erasoen ostean garaipen bat iragartzeko eta, ondoren, tropak azkar ebakuatzeko.

Beste iturri batek baieztatu du Irango instalazio nuklearrei eraso egiteko planek berez jasotzen dutela bonba horren erabilera. Balizko helburuen artean Pickaxe Mountain lurpeko konplexua dago, non, Estatu Batuen eta Israelen arabera, Iranek bere programa nuklearraren osagaiak gordetzen dituen.

Trumpek behin eta berriz mehatxatu du instalazio horiei eraso egingo diela, eta Teheranek armategi nuklear bat garatzea galarazteko helburuari eutsi dio.

Lehergailuaren eraginkortasuna, zalantzan

GBU-43/B GPS bidez gidatutako bonba bat da, eta AEBetako armategiaren arma ez-nuklear handiena. Haren ahalmen suntsitzaileari esker, bederatzi hiri-etxadi inguruko azalera suntsi daiteke.

Hala ere, bere potentziak ez du bermatzen sakonera handiko instalazioak suntsi ditzakeenik. CNNk aipatutako iturrien arabera, zalantzak daude lurpean behar adina sartzeko eta Estatu Batuek eta Israelek Pickaxe Mountainen jartzen dituzten instalazio nuklearrak lortzeko gaitasunari buruz.

Armadak Trumpi erasoei berriro ekiteko aukera ezberdinak aurkezten jarraitzen duen bitartean, funtzionario estatubatuar batzuek zalantzan jarri dute Etxe Zuriak operazio horiek gerrari amaiera emateko gai izango diren. 

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