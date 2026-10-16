Primera foto del papa tras su operación

El Vaticano ha publicado la primera fotografía del papa León XIV tras su operación de pulmón. Tres días después de enfentarse a una técnica quirúrgica “radical” para extraer el tejido canceroso que le fue detectado, la Santa Sede ha difundido dos fotografías en las que se observa al pontífice celebrando misa.

Ha aprovechado su homilía, celebrada en el hospital en el que sigue ingresado, para agradecer la labor del personal sanitario. Ataviado con paramentos verdes y su solideo blanco, ha sido fotografiado junto a su secretario personal, Edgar Rimaycuna.

León XIV, de 71 años, fue operado el 13 de octubre, sometiéndose a la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida. En su cuarto día ingresado, el boletín médico confirma una “mejoría constante” y afirma que ha recobrado “completa autonomía”.