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Primera foto del papa tras su operación

El Vaticano difunde una imagen en la que puede verse al papa León XIV oficiando misa
16 October 2026, Italy, Vatican: Pope Leo XIV celebrates Holy Mass in the hall set up on the 10th floor of the Gemelli Polyclinici. Photo: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA 16/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Imagen difundida por el Vaticano
Euskaraz irakurri: Aita Santuaren lehen argazkia

Agencias | EITB

Última actualización

El Vaticano ha publicado la primera fotografía del papa León XIV tras su operación de pulmón. Tres días después de enfentarse a una técnica quirúrgica “radical” para extraer el tejido canceroso que le fue detectado, la Santa Sede ha difundido dos fotografías en las que se observa al pontífice celebrando misa.

Ha aprovechado su homilía, celebrada en el hospital en el que sigue ingresado, para agradecer la labor del personal sanitario. Ataviado con paramentos verdes y su solideo blanco, ha sido fotografiado junto a su secretario personal, Edgar Rimaycuna.  

León XIV, de 71 años, fue operado el 13 de octubre, sometiéndose a la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida. En su cuarto día ingresado, el boletín médico confirma una “mejoría constante” y afirma que ha recobrado “completa autonomía”. 

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