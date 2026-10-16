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Aita santuaren ebakuntzaren osteko lehen argazkia 

Vatikanoak Leon XIV.ari ebakuntza egin osteko lehen irudia zabaldu du, aita santua meza ematen erakusten duena.

16 October 2026, Italy, Vatican: Pope Leo XIV celebrates Holy Mass in the hall set up on the 10th floor of the Gemelli Polyclinici. Photo: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA 16/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Vatikanoak zabaldutako irudia

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Vatikanoak Leon XIV.a aita santuaren lehen argazkia argitaratu du biriketako ebakuntza egin ostean ateratakoa. Atzeman zioten minbizi-ehuna erauzteko kirurgia "erradikala" egin eta hiru egunera, Egoitza Santuak bi argazki zabaldu ditu, aita santua meza ematen erakusten dutenak. 

Ospitaleratuta jarraitzen du, eta bertan egindako homilia aprobetxatu du osasun-langileen lana eskertzeko. Apaiz-jantzi berdeak eta kalota zuria jantzita, Edgar Rimaycuna idazkari pertsonala ondoan duela ageri da bertan. 

Urriaren 13an egin zioten ebakuntza aita santuari (71 urte ditu), eta eskuineko birikako beheko lobulua kendu zioten, bideoz lagundutako kirurgia-teknika bat baliatuta. Leon XIV.ak ospitalean laugarren egunean medikuek zabaldutako agiriaren arabera, "hobetzen ari da" eta"erabateko autonomia" berreskuratu du jada. 

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