La política migratoria española ha sido uno de los temas que ha generado un debate intenso en la reunión de líderes de la Unión Europea (UE) en Bruselas, donde algunos países han criticado la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez alegando que provoca un efecto llamada a la migración irregular.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha puntualizado en rueda de prensa que la decisión de regularizar es una "competencia nacional" pero que hay decisiones que "puede tener un impacto transfronterizo", por lo que pide a una mayor cooperación en la zona Schengen.

Von der Leyen también ha recordado que las entradas ilegales han caído más de un 56 % en los últimos dos años y que las solicitudes de asilo han bajado un 16 % en lo que va de año con varios países registrando mínimos históricos.

La presidenta ha apostado por reforzar Frontex y por establecer el anunciado mecanismo para responder con mayor flexibilidad a flujos masivos de migrantes instrumentalizados por actores estatales y no estatales. "Tienen un claro objetivo: abrumar a las autoridades, causar pánico y dividirnos. Estas situaciones son emergencias y requieren una herramienta de emergencia", ha dicho, al tiempo que ha anunciado que la Comisión presentará una propuesta para finales de año.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también ha incidido en que las entradas ilegales están "a su nivel más bajo desde 2021" pero urge a mejorar el sistema para responder mejor a la instrumentalización de migrantes.

Duro debate sobre migración

Los Veintisiete tenían previsto hablar sobre la migración durante su almuerzo, pero han acabado prolongando hasta bien entrada la tarde este debate.

Italia, Dinamarca y Polonia han presionado para que la declaración final de la cumbre pida acelerar los trabajos para reducir los factores que contribuyen al "efecto llamada”, y para que haya cooperación entre países europeos antes de adoptar políticas que pueden afectar al resto. No obstante, no han logrado la unanimidad necesaria.

Tanto en los márgenes de la cumbre como en declaraciones previas, algunos líderes, como la danesa Mette Frederiksen, han criticado que haya países "que hagan prácticamente lo contrario que otros" en cuestiones de política migratoria.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado que "casi todos" los líderes ven la migración irregular como "una carga considerable" para las sociedades y "uno de los problemas más grandes que tiene Europa".

Otros como el primer ministro checo, Andrej Babiš, han señalado directamente a España como un país donde "algunos políticos están dispuestos a sustituir a la población por inmigrantes únicamente para conservar sus cargos y seguir en el Gobierno".

Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha defendido a España, país que "ha sido objeto de un ataque", y ha recordado que 140 personas murieron durante la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

Para el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, el reto migratorio "necesita un enfoque integral porque no existe una única solución para todos los países", ya que "diferentes regiones en Europa se están enfrentando a diferentes retos".

Por su parte, Pedro Sánchez ha defendido la gestión migratoria en España, que ha dicho que le hace ser un "alumno aventajado" en este aspecto en la UE, frente a las posiciones críticas de líderes de los Veintisiete. En sus palabras, "los datos demuestran que España está teniendo una política muy responsable en la lucha contra la migración irregular, en la gestión de los flujos de migración regular y la cooperación con los países de tránsito y de origen".