Migratzaileen erregularizazioa "Espainiari dagokio, baina eragina du haratago”, Von der Leyenen ustez
Migrazioa izan da EBko buruzagien bileran, Bruselan, eztabaida gehien sortu duen gaietako bat. Europako buruzagi batzuen kritiken aurrean, Espainiako migrazioaren kudeaketa defendatu du Sanchezek.
Espainiako migrazio politika izan da Europar Batasuneko (EB) buruzagiek Bruselan egindako bileran eztabaida bizia sortu duen gaietako bat: herrialde batzuek Pedro Sanchezen Gobernuak onartutako migratzaileen erregularizazioa kritikatu dute, "dei efektua" eragiten duela argudiatuta.
Ursula Von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak prentsaurrekoan zehaztu duenez, erregularizatzeko erabakia "Espainiaren eskumena" da, baina "mugaz gaindiko eragina" izan dezaketen erabakiak daude; hori dela eta, Schengen eremuan lankidetza handiagoa izateko eskatu du.
Von der Leyenek gogorarazi duenez, legez kanpoko sarrerek % 56 baino gehiago egin dute behera azken bi urteetan, eta asilo-eskaerak % 16 jaitsi dira aurten, eta herrialde batzuek minimo historikoak erregistratu dituzte.
Presidenteak Frontex indartzearen alde egin du. Horrez gainera, estatuko eta estatuz kanpoko eragileek instrumentalizatutako migratzaileen fluxu masiboei malgutasun handiagoz erantzuteko mekanismoa ere aipatu du. "Eragile horiek helburu argia dute: Agintariak abailtzea, izua eragitea eta gu zatitzea. Egoera horiek larrialdiak dira eta larrialdietarako tresna bat behar dute", esan du, eta jakinarazi du Batzordeak proposamen bat aurkeztuko duela urte amaierarako.
Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak ere esan du legez kanpoko sarrerak "2021etik mailarik baxuenean" daudela, baina sistema hobetzeko deia egin du, migratzaileen instrumentalizazioari hobeto erantzuteko.
Eztabaida gogorra eta iritzi kontrajarriak
Migrazioari buruz bazkal orduan hitz egiteko asmoa zuten Europar Batasuneko 27 liderrek, baina arratsaldera arte luzatu dute eztabaida.
Italiak, Danimarkak eta Poloniak presioa egin dute gailurraren amaierako adierazpenak "dei-efektua" eragiten duten faktoreak murrizteko lanak azkartzea eska dezan, eta, gainerakoei eragin diezaieketen politikak onartu aurretik, Europako herrialdeen arteko lankidetza egon dadin. Hala ere, ez dute beharrezko adostasuna lortu.
Goi-bileraren atarian egindako adierazpenetan, zenbait buruzagik, Danimarkako Mette Frederiksenek esaterako, migrazio politikan "beste batzuek egiten dutenaren kontrakoa egiten duten herrialdeak" daudela kritikatu dute.
Friedrich Merz Alemaniako kantzilerraren hitzetan, buruzagi lider "ia guztiek" uste dute migrazio irregularra "zama handia" dela gizarteentzat eta "Europak duen arazo handienetako bat" dela.
Andrej Babišek, Txekiar Errepublikako lehen ministroak, adierazi du, Espainian "karguei eusteko eta Gobernuan jarraitzeko, politikari batzuk prest daude herritarren ordez etorkinak hartzeko".
Kontrara, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Espainia defendatu du, "eraso bat jasan duen herrialdea", eta gogorarazi du 140 pertsona hil zirela, uztailean, Ceutara 70.000 migratzaile sartu zirenean.
Rob Jetten Herbehereetako lehen ministroaren hitzetan, migrazioaren erronkak "ikuspegi integrala behar du, ez baitago irtenbide bakarra herrialde guztientzat"; izan ere, "Europako eskualde ezberdinek erronka ezberdinei aurre egin behar diete".
Bestalde, Pedro Sanchezek Espainiako migrazioaren kudeaketa defendatu du, eta Europar Batasunean arlo horretan "ikasle aurreratua" dela esan du, Europar Batasuneko buruzagien jarrera kritikoen aurrean. Bere hitzetan, "datuek erakusten dute Espainia politika oso arduratsua izaten ari dela migrazio irregularraren aurkako borrokan, migrazio erregularreko fluxuen kudeaketan eta iragaitzazko eta jatorrizko herrialdeekiko lankidetzan".