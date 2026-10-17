VATICANO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El papa León XIV sale del hospital tras recibir el alta

El pontífice ha salido caminando y saludando a los fieles congregados frente al hospital Gemelli de Roma. Mañana, domingo, presidirá el rezo del ángelus en el Vaticano.
VATICAN CITY (Vatican City State (Holy See)), 17/10/2026.- Pope Leo XIV arrives at the Vatican after he was discharged from the Gemelli Hospital, four days after a surgery to remove a cancerous tumour from his right lung, Vatican City, 17 October 2026. (Papa) EFE/EPA/ANGELO CARCONI
El papa, a bordo del coche oficial, saluda a su salida del hospital. EFE
Euskaraz irakurri: Leon XIV.a aita santua ospitaletik atera da

Agencias | EITB

Última actualización

El papa León XIV ha salido este sábado del hospital Policlínico Gemelli de Roma al recibir el alta tras su operación por un tumor canceroso en el pulmón, y ha regresado al Vaticano, donde el domingo presidirá el rezo del ángelus.

El papa, de 71 años, salió del hospital caminando con normalidad, sonriente, y saludando a pacientes y fieles. Seguidamente ha subido al coche que lo ha trasladado al Vaticano.

Mañana, domingo, León XIV reaparecerá en el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano para presidir el rezo del ángelus, justo una semana después de que anunciara que debía operarse por un nódulo detectado en un pulmón.

El pontífice fue hospitalizado e intervenido el martes por la tarde. 

Papa León XIV Iglesia Católica Roma Italia Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X