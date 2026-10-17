El papa León XIV sale del hospital tras recibir el alta

El papa León XIV ha salido este sábado del hospital Policlínico Gemelli de Roma al recibir el alta tras su operación por un tumor canceroso en el pulmón, y ha regresado al Vaticano, donde el domingo presidirá el rezo del ángelus.



El papa, de 71 años, salió del hospital caminando con normalidad, sonriente, y saludando a pacientes y fieles. Seguidamente ha subido al coche que lo ha trasladado al Vaticano.



Mañana, domingo, León XIV reaparecerá en el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano para presidir el rezo del ángelus, justo una semana después de que anunciara que debía operarse por un nódulo detectado en un pulmón.



El pontífice fue hospitalizado e intervenido el martes por la tarde.