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Leon XIV.a aita santua ospitaletik atera da

Aita santua oinez atera da Erromako Gemelli erietxetik, irribarretsu eta bertaratutakoei diosala eginez. Bihar angelusaren otoitza gidatuko du Vatikanoan. 

VATICAN CITY (Vatican City State (Holy See)), 17/10/2026.- Pope Leo XIV arrives at the Vatican after he was discharged from the Gemelli Hospital, four days after a surgery to remove a cancerous tumour from his right lung, Vatican City, 17 October 2026. (Papa) EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Aita santua, auto ofizial batean, erietxetik irten ostean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Birikan atzeman zioten minbizi-tumorea kendu ostean, sendagiria jaso du gaur Leon XIV.a aita santuak. Erromako Gemelli ospitaletik atera, eta Vatikanora eraman dute autoz. Bihar bertatik zuzenduko du angelusa. 

Aita santua oinez atera da erietxetik, irribarretsu eta paziente eta fededunak agurtzen.  

Aurreikusitakoaren arabera, bihar berriro agertuko da Vatikanoko balkoian, eta bertatik zuzenduko du angelusa. 

Vatikanoak duela astebete iragarri zuen Leon XIV.ak biriketan nodulu bat zuela eta ebakuntza egin behar ziotela. Asteartean egin zioten operazioa, eta ordutik izan da ospitalean.

Leon XIV Aita Santua Eliza Katolikoa Erroma Italia Munduko albisteak

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