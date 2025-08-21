EN DIRECTO

La Operación Salida se deja notar: primeras retenciones kilométricas en las carreteras vascas

El Gobierno Vasco prevé que las fechas más críticas sean los dos últimos fines de semana largos de agosto, de jueves a domingo, es decir, del 21 al 24 y del 28 al 31, ya que en los últimos años la vuelta de vacaciones se realiza de forma más escalonada.
IRUN (GIPUZKOA), 26/07/2025.- Agentes de la Ertzaintza realizan un control de tráfico junto al peaje fronterizo de Irun (Gipuzkoa) este sábado, en el que la directora de tráfico del Gobierno Vasco, Estíbaliz Olabarri, ha hecho un balance del desarrollo hasta ahora de la "operación salida-retorno de verano". EFE/Javier Etxezarreta
Euskaraz irakurri: Irteera 2025eko abuztua: lehen kilometro-ilarak euskal errepideetan
author image

EITB

Última actualización

Este fin de semana será el primero en el que el dispositivo estará activo, con un dispositivo especial de señalización en el nudo de Armiñón, en el enlace de la AP-1 con la A-1 en sentido Vitoria-Gasteiz.
También se prestará especial atención a otros puntos críticos: En Gipuzkoa, la AP-8 en la zona fronteriza de Biriatu y en Bizkaia, en la A-8 en ambos sentidos, hacia Bilbao y hacia Cantabria.

Accidente

Una colisión entre dos vehículos en la Ap-8, en Deba sentido Irun, ha obligado a cortar un carril y se están creando retenciones de hasta 8 kilómetros..

La de este fin de semana será el primer fin de semana en el que el dispositivo estará activo, con un dispositivo especial de señalización en el nudo de Armiñón, en el enlace de la AP-1 con la A-1 en sentido Vitoria-Gasteiz, punto en el que, mediante conos y señales especiales, se cederá uno de los tres carriles de la A-1 a los vehículos que accedan masivamente por la AP-1 para que puedan hacerlo con seguridad y a 80 kilómetros por hora.

Desde antes del mediodía el tráfico es intenso en algunos puntos de la red viaria. Según ha informado la Ertzaintza, a las 13:00 horas, había 3 kilómetros de retenciones en el enlace de la A-1 con la N-622 en Vitoria-Gasteiz y en la AP-8, en Biriatu, sentido Baiona.

El Departamento de Seguridad ha activado la Operación Retorno de este verano para miles de ciudadanos de Euskadi, pero también para el tráfico internacional que cruza las carreteras vascas estas fechas para regresar a casa.