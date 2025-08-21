La Operación Salida se deja notar: primeras retenciones kilométricas en las carreteras vascas
Accidente
Una colisión entre dos vehículos en la Ap-8, en Deba sentido Irun, ha obligado a cortar un carril y se están creando retenciones de hasta 8 kilómetros..
🔴 8 Km-ko #Autopilaketak— Trafiko (@trafikoaEJGV) August 21, 2025
❌ Erreia itxita mantentzen da
🔴 8 Km de retenciones
❌ Se mantiene un carril cortado#Istripua #Ap8 #Deba #Trafikoa pic.twitter.com/1JkAm0ZZmR
También se prestará especial atención a otros puntos críticos: En Gipuzkoa, la AP-8 en la zona fronteriza de Biriatu y en Bizkaia, en la A-8 en ambos sentidos, hacia Bilbao y hacia Cantabria.
La de este fin de semana será el primer fin de semana en el que el dispositivo estará activo, con un dispositivo especial de señalización en el nudo de Armiñón, en el enlace de la AP-1 con la A-1 en sentido Vitoria-Gasteiz, punto en el que, mediante conos y señales especiales, se cederá uno de los tres carriles de la A-1 a los vehículos que accedan masivamente por la AP-1 para que puedan hacerlo con seguridad y a 80 kilómetros por hora.
El Gobierno Vasco prevé que las fechas más críticas sean los dos últimos fines de semana largos de agosto, de jueves a domingo, es decir, del 21 al 24 y del 28 al 31, ya que en los últimos años la vuelta de vacaciones se realiza de forma más escalonada.
Desde antes del mediodía el tráfico es intenso en algunos puntos de la red viaria. Según ha informado la Ertzaintza, a las 13:00 horas, había 3 kilómetros de retenciones en el enlace de la A-1 con la N-622 en Vitoria-Gasteiz y en la AP-8, en Biriatu, sentido Baiona.
El Departamento de Seguridad ha activado la Operación Retorno de este verano para miles de ciudadanos de Euskadi, pero también para el tráfico internacional que cruza las carreteras vascas estas fechas para regresar a casa.