Este fin de semana será el primero en el que el dispositivo estará activo, con un dispositivo especial de señalización en el nudo de Armiñón, en el enlace de la AP-1 con la A-1 en sentido Vitoria-Gasteiz.

También se prestará especial atención a otros puntos críticos: En Gipuzkoa, la AP-8 en la zona fronteriza de Biriatu y en Bizkaia, en la A-8 en ambos sentidos, hacia Bilbao y hacia Cantabria.