La lluvia complica la circulación: provoca múltiples accidentes y cortes de carril
Las incidencias más destacadas se han registrado a primera hora en Erandio, a la altura del Txorierri, donde las retenciones también han afectado a puntos como La Avanzada y el puente de Rontegi. Además, en Usurbil, en la AP-8 se han producido importantes problemas. Sobre las 09:00 horas se ha restablecido la situación en estos puntos.
La intensa lluvia ha provocado importantes complicaciones en la red viaria vasca, especialmente a primera hora de este jueves, con varios accidentes y cortes de carril que han afectado a la circulación. Las incidencias más destacadas se han registrado en Erandio, a la altura del Txorierri, donde las retenciones se han extendido y han afectado también a puntos clave como La Avanzada y el puente de Rontegi. Además, en Usurbil, la AP-8 ha contado con importantes problemas a causa de un accidente que en un primer momento ha obligado a cortar dos carriles, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
En concreto, el accidente registrado a primera hora en la N-637, a la altura de Erandio en sentido Galdakao, ha llevado a cortar tres carriles en un primer momento. Este incidente ha generado retenciones de hasta dos kilómetros en las inmediaciones, si bien para las 08:30 horas ya se ha restablecido la circulación.
Otro de los puntos complicados ha sido la BI-631, donde varios vehículos han tenido un accidente a la altura de Zamudio, en sentido Bermeo, lo que ha provocado el corte de la carretera y retenciones en este tramo. En estos momentos, hay un carril abierto.
En la carretera BI-737, cerca de la rotonda de Derio, se han producido dos colisiones por alcance a la altura del Alto de Santo Domingo.
En la AP-8 también se han registrado varios incidentes, uno de ellos en Amorebieta-Etxano, lo que ha llevado a cortar un carril. También a la altura de Usurbil, en sentido Irun, se ha registrado un accidente, por lo que dos carriles han sido cortados en un primer momento y se han registrado importantes retenciones en la zona. En Zarautz, en sentido Bilbao, dos vehículos han colisionado y se han registrado retenciones en la zona, pues un carril ha quedado cortado.
En cualquier caso, sobre las 09:00 horas la circulación ha ido retomando la normalidad en la mayoría de estos puntos de la red viaria vasca, por lo que la mayoría de estos incidentes se han generado a primera hora.
