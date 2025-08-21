Euriak gorabehera handiak eragin ditu zirkulazioan: istripu ugari eta errei-mozketak
Erandion (Txorierri) izan dira gertakari nabarmenenak, eta, ondorioz, auto-ilara luzeak izan dira Avanzada eta Arrontegin. Usurbilen, gainera, AP-8an gorabeherak izan dira, istripu baten ondorioz. Nolanahi ere, 09:00ak aldera ohikora itzuli da egoera.
Euri zaparrada mardulak direla eta, hainbat gorabehera sortu dira ostegun goizean Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) errepide sarean, bereziki lehen orduan. Hala, hainbat istripu izan dira, eta errei asko moztu; horrek eragina izan du zirkulazioan. Gertakari nabarmenenak Erandion jazo dira, Txorierrin, eta, ondorioz, auto-ilara luzeak izan dira Leioako errepidean eta Arrontegin. Gainera, Usurbilen, arazo handiak izan dira AP-8an, bi errei moztera behartu duen istripu baten ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Zehazki, N-637 errepidean, Erandio parean, Galdakaorako noranzkoan, hiru errei itxi behar izan dituzte lehen orduan izandako istripu baten ondorioz. Gertakari horrek bi kilometroko auto-ilarak eragin ditu inguruetan, baina zirkulazioa 08:30erako hasi da betiko martxan ibiltzen.
Gorabeherak izan dira BI-631 errepidean ere. Hainbat ibilgailuk istripua izan dute Zamudio parean, Bermeorako noranzkoan. Ondorioz, errepidea itxi behar izan dute eta auto-ilarak sortu dira inguruan. Orain, errei bat dago irekita.
BI-737 errepidean, Derioko biribilgunetik gertu, ibilgailuen arteko bi talka jazo dira Agirleta gainean.
AP-8an ere hainbat gorabehera izan dira, horietako bat Zornotzan, eta errei bat itxi behar izan dute. Usurbil parean ere, Irunerako noranzkoan, istripu bat izan da, eta, ondorioz, bi errei itxi dituzte eta auto-ilara luzeak sortu dira inguruan. Handik gutxira, trafikoa ohikora itzuli da. Zarautzen, Bilborako noranzkoan, bi ibilgailuk talka egin dute eta auto-ilarak sortu dira, errei bat itxi behar izan baitute.
Nolanahi ere, 09:00etarako euskal errepide sareko zirkulazioa normal antzean hasi da ibiltzen; izan ere, gorabehera gehienak lehen orduan gertatu dira.
