Itzulera Operazioa nabaria da: auto-ilara luzeak sortu dira euskal errepideetako hainbat puntutan
Oporretatik buelta askoz ere modu mailakatuagoan egiten denez azken urteotan, bi asteburuz izango dute aktibo dispositiboa: abuztuaren 21etik 24ra, eta 28tik 31ra.
Istripua
Bi ibilgailuren arteko istripu bat izan da Ap-8an, Deban, Irungo noranzkoan. Horren ondorioz, errei bat itxi behar izan dute, eta 8 kilometrorainoko auto-pilaketak ematen ari dira.
🔴 8 Km-ko #Autopilaketak— Trafiko (@trafikoaEJGV) August 21, 2025
❌ Erreia itxita mantentzen da
🔴 8 Km de retenciones
❌ Se mantiene un carril cortado#Istripua #Ap8 #Deba #Trafikoa pic.twitter.com/1JkAm0ZZmR
Beste puntu kritiko batzuetan ere jarriko da arreta berezia, Gipuzkoan, AP-8an, Biriatuko ordailekuan, eta A-8 autobidean, Bizkaiko zatian, trafikoa geldoa izatea aurreikusten da eta, Kantabriatik datozen auto kopuru handiaren ondorioz.
Dispositiboa martxan egongo den egun horietan, seinaleztapen-dispositibo berezia jarriko da Armiñongo lotunean, AP-1 autobidearen eta A-1 autobidearen arteko lotunean, Gasteizko noranzkoan. Puntu horretan, konoen eta seinale berezien bidez, A-1eko hiru erreietako bat utziko zaie AP-1etik modu masiboan sartzen diren ibilgailuei, segurtasunez eta 80 kilometro orduko abiaduran errepidean sar daitezen.
Datarik kritikoenak abuztuko azken bi asteburu luzeak izatea aurreikusi du Jaurlaritzak, ostegunetik igandera, hau da, abuztuaren 21etik 24ra eta 28tik 31ra; izan ere, azken urteetan modu mailakatuagoan egiten da oporretatik buelta.
Ertzaintzak EITBri jakinarazi dionez, 13:00etan 3 kilometroko auto-ilarak zeuden Gasteizen, A-1 eta N-622 errepideek bat egiten duten tokian, eta AP-8 autobidean, Biriatun, Baionara bidean.
Goizeko lehen ordutik ibilgailuen joan-etorria handia izaten ari da euskal errepideetako hainbat tokitan, eta lehen auto-ilarak sortu dira.
Abuztua aurrera doa eta etxera itzultzeko ordua gerturatzen ari zaie askori. Hala, gaur arratsaldean ekin zaio Euskal Autonomia Erkidegoan Itzulera Operazioari, 22:00ak arte.