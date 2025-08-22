Incendios forestales
Pedro Sánchez llevará los incendios a la Conferencia de Presidentes y creará una comisión interministerial

18:00 - 20:00
Pedro Sánchez en su comparecencia de este viernes en Asturias. Imagen obtenida del vídeo.
Euskaraz irakurri: Pedro Sanchezek Presidenteen Konferentziara eramango ditu suak, eta ministerio arteko batzorde bat sortuko du
EITB

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado la activación del "camino" hacia un pacto de Estado contra los incendios. Lo ha hecho tras adelantar la puesta en marcha de una comisión interministerial de cambio climático para afrontar esta emergencia y señalar que este problema centrará la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes.

Pedro Sánchez España Gobierno de España Incendios Sociedad