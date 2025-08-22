¿Quieres guardar el contenido?
Pedro Sánchez llevará los incendios a la Conferencia de Presidentes y creará una comisión interministerial
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado la activación del "camino" hacia un pacto de Estado contra los incendios. Lo ha hecho tras adelantar la puesta en marcha de una comisión interministerial de cambio climático para afrontar esta emergencia y señalar que este problema centrará la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes.