Pedro Sanchezek Presidenteen Konferentziara eramango du suteen gaia, eta ministerio arteko batzorde bat sortuko du
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak suteen aurkako estatu itun bat egiteko "bidea" aktibatuko duela iragarri du. Larrialdiari aurre egiteko, klima-aldaketari buruzko ministerioen arteko batzorde bat abiatuko duela ere esan du, eta adierazi du arazo hori izango dela Presidenteen Konferentziaren hurrengo bileraren ardatza.