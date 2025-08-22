Baso-suteak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pedro Sanchezek Presidenteen Konferentziara eramango du suteen gaia, eta ministerio arteko batzorde bat sortuko du

18:00 - 20:00

Pedro Sanchez Asturiasen izan da ostiral honetan. Bideotik ateratako irudia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak suteen aurkako estatu itun bat egiteko "bidea" aktibatuko duela iragarri du. Larrialdiari aurre egiteko, klima-aldaketari buruzko ministerioen arteko batzorde bat abiatuko duela ere esan du, eta adierazi du arazo hori izango dela Presidenteen Konferentziaren hurrengo bileraren ardatza.

Pedro Sanchez Espainia Espainiako gobernua Suteak Gizartea