"Las dietas especiales adaptadas en los comedores escolares han aumentado del 2 % al 9 % en los últimos 15 años"

Euskaraz irakurri: "Eskola-jantokietan egokitutako dieta bereziak % 2tik % 9ra igo dira azken 15 urteetan"
Los menús especiales por intolerancias y alergias alimentarias o por factores socioculturales como la religión o el vegetarianismo han aumentado en los comedores de escolares de Hego Euskal Herria, y ya suponen el 9 % de las preparaciones de las empresas de restauración. Así lo expresa Susana Tomás, Técnico de calidad de Ausolan en Navarra. Según señala, hace 15 años no existía el abanico que hay ahora de dietas especiales adaptadas, en parte porque se realizan más diagnósticos médicos.

