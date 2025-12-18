Juanito Oiarzabal anima a participar en EITB Maratoia
El teléfono 900 840 750 (gratuito) estará operativo de 09:00 horas a 00:30 horas. Además, se pueden hacer donaciones online en la web de EITB Maratoia, mediante BIZUM (33478) y transferencia bancaria.
El alpinista está entre las más de 150 caras conocidas de la sociedad vasca que atenderán las llamadas en el teléfono 900 840 750 (gratuito). Además, se pueden hacer donaciones online en la web de EITB Maratoia, mediante BIZUM (33478) y transferencia bancaria.
Odei Jainaga atiende llamadas en el call center
El exatleta olímpico eibartarra ha destacado que ha recibido llamadas de pensionistas criticando el maratón solidario de EITB de este año, dedicado al enjevecimiento saludable, después de que el Parlamento Vasco haya rechazado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 145 000 firmas. VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA
Maratón de baile de 14 horas
Pamplona baila la danza Txapeloaz. Hasta las 12:00 horas bailarán en la estación nueva de autobuses de Pamplona. A partir de las 12:00 horas, será el turno de Vitoria-Gasteiz.
Iñaki Gutiérrez, director de Innovación e Investigación del Gobierno Vasco: "Es un día especial"
El 25 % de la población de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), es mayor de 65 años.
Alberto Martínez, consejero de Salud: "La salud del futuro depende de lo que hagamos hoy"
Coincidiendo con EITB Maratoia, bailarán de 09:00 a 12:00 horas en la estación nueva de autobuses de Pamplona.
Vivir más y mejor, un reto social
La directora de ETB, Isabel Octavio, ha destacado que no se trata sólo de vivir más años, sino de vivirlos mejor, y que envejecer de forma saludable es un reto social y de salud.
La directora de ETB, Isabel Octavio, ha dado el pistoletazo de salida al maratón solidario de EITB de este año, a las 09:29 horas.
Un maratón de baile de 14 horas acompañará a la gran jornada solidaria de EITB Maratoia
EITB Maratoia contará con un gran maratón de baile de 14 horas ininterrumpido en las cuatro capitales de Hegoalde.
De 09:00 a 12:00 horas, arrancará en Pamplona, en la estación nueva de autobuses; posteriormente, a partir de las 12: 00 horas, la cita es en el centro comercial El Boulevard de Vitoria-Gasteiz, con cuatro horas de baile. El relevo lo cogerá San Sebastián de 16:00 a 20:00 horas, en Garbera. Y, por último, el maratón se traslada a Bilbao, a la estación de San Mamés, donde podremos bailar de 20:00 a 23:00 horas.
Habrá exhibiciones de diferentes estilos de baile y sobre todo alegría y buen humor, para visibilizar los beneficios del baile para nuestra salud. Todo ello será retransmitido vía streaming por el canal de YouTube de EITB, y a lo largo de la jornada los diferentes programas e informativos de los medios de EITB llevarán a cabo conexiones en directo.
Maratón solidario para recaudar fondos para la investigación del envejecimiento saludable
La jornada de este año estará dedicada a la investigación del envejecimiento saludable, bajo el lema Larga vida a la buena vida.
No se trata sólo de vivir más años, sino de vivirlos mejor, con lo que envejecer de forma saludable es hoy un reto social y de salud. Para ello, resulta imprescindible continuar con la investigación y la innovación; y, EITB, como agente de transformación social, quiere lograr la colaboración de toda la sociedad con esta campaña solidaria que busca unir a diferentes generaciones.
EITB Maratoia 2025 vive hoy su gran día. La jornada arrancará a las 09:00 horas, en el centro de llamadas, por donde pasarán más de 150 rostros conocidos. El teléfono 900 840 750 (gratuito) estará operativo de 09:00 horas a 00:30 horas, y posteriormente también se podrá llamar: los días 19 y 20 de diciembre, de 11:00 a 22:00 horas.
También se pueden hacer donaciones online en la web de EITB Maratoia, mediante BIZUM (donación solidaria: 33478) y transferencia bancaria (Caixabank ES04 2100 8686 8102 0004 5619, Laboral Kutxa ES56 3035 0450 15 4500005802 y Kutxabank ES86 2095 0611 00 9120154296).