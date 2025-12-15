BioSilver
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

600 vizcaínos mayores de 65 años participan en un proyecto para aprender a vivir más y mejor

Estudio Biosilver en Biobizkaia
18:00 - 20:00
Voluntaria del estudio BioSilver. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Gehiago eta hobeto bizitzen ikasteko proiektu batean parte hartzen ari dira 65 urtetik gorako 600 bizkaitar

Última actualización

El estudio del Instituto Biobizkaia busca prevenir la dependencia y cuidar la salud, pero no se queda solo en revisiones médicas. Los participantes también disfrutan de charlas sobre nutrición, microbiota y hábitos que les ayudan a convertirse en protagonistas de su propio bienestar.

Bizkaia Tercera edad Sociedad

Te puede interesar

marisma txingudi irun
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco creará nuevas marismas y elevará cotas en futuras edificaciones ante la subida del nivel del mar

En el peor de los escenarios, el nivel del mar podría elevarse hasta 0,72 metros en el año 2100. Todo ello afectará de manera directa a alrededor del 32% de la población vasca, más de 700.000 personas, que residen en la franja costera o en las áreas urbanas situadas en los valles fluviales próximos a la desembocadura. Por ello, el Ejecutivo ha aprueba inicialmente el nuevo PTS del litoral PTS del Litoral —cuya versión anterior databa de 2007—.
Cargar más