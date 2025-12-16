Correr para envejecer sano: Fernando y Leopoldo, los veteranos que siguen corriendo con 81 y 76 años

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente ha afirmado que la intención del Gobierno es trabajar con las distintas administraciones, como Comunidades Autónomas y ayuntamientos, para unificar o integrar en un futuro los abonos de carácter urbano e interurbano y que exista un solo título de transporte como ocurre en otros países europeos.