Correr para envejecer sano: Fernando y Leopoldo, los veteranos que siguen corriendo con 81 y 76 años

Fernando y Leopoldo, corredores veteranos
Euskaraz irakurri: Korrika osasuntsu zahartzeko: Fernando eta Leopoldo, 81 eta 76 urterekin korrika jarraitzen duten beteranoak
EITB

Fernando lleva ya 31 Behobias, siendo el más veterano los dos últimos años, y Leopoldo comenzó a hacer kilómetros poco antes de jubilarse. Correr es la mejor medicina para ambos, no solo por su bienestar físico, sino que también les ayuda a prevenir enfermedades y retrasar el envejecimiento. 

Tercera edad Salud Sociedad Ciencia

