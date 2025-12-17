EITB Maratoia
Deporte, música y trabajo duro: el secreto de longevidad de Isabel, una donostiarra de 110 años

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kirola, musika eta lan gogorra: 110 urteko Isabel donostiarraren bizitza-luzeraren sekretua
Isabel Etxeberria continúa, a sus 110 años, tocando el piano cada tarde en su casa de Barcelona. Nos cuenta que siempre ha hecho deporte y aún hoy mantiene una vida muy activa. Opina que, para envejecer bien, es más importante tener cariño que comodidades materiales. 

