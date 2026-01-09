Goretti amenaza con lluvias generalizadas, viento fuerte y nieve en cotas más bajas
Este fin de semana viviremos un fuerte temporal, por lo que se han activado avisos amarillos y naranjas por fuerte oleaje, lluvia, viento y nieve en cotas bajas.
Aviso amarillo
Siguen entrando fuertes chubascos en la costa
El litoral sigue siendo el foco de la ciclogénesis. Los chubascos, que ya se hacen notar todo el territorio, podrían venir acompañados de tormenta en las próximas horas, manteniendo la inestabilidad en la costa.
Aviso amarillo: Rachas de hasta 120 km/h en la costa vasca
El viento del oeste sopla con rachas muy fuertes en el litoral, donde está activo el aviso amarillo por viento. Las estaciones de Matxitxako y Santa Clara han registrado las rachas más intensas, con 132 y 121 km/h respectivamente, mientras que en Higer, Punta Galea y Jaizkibel se han superado los 100 km/h.
El Departamento de Seguridad confirma los avisos por viento, oleaje y nieve generados por la ciclogénesis ‘Goretti’
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha confirmado los avisos por fuerte viento para hoy viernes y mañana sábado en Euskadi, debido a la ciclogénesis explosiva ‘Goretti’, que está provocando un intenso temporal en Europa occidental. Se esperan rachas muy fuertes, especialmente hoy en zonas expuestas del litoral, además de un descenso de la cota de nieve hasta los 700 metros esta tarde y un fuerte oleaje que mantiene activo el aviso naranja para la navegación, con olas que podrían alcanzar los 5 o 6 metros.
Europa no se libra de 'Goretti'
Vientos intensos y nevadas asociadas a la ciclogénesis 'Goretti' se están dejando ver también en distintos puntos de Europa.
El viento pone a prueba los paraguas
Las rachas de viento generadas por la ciclogénesis 'Goretti' están poniendo a prueba los paraguas vascos. A pesar de que la lluvia está presente en las calles, las fuertes rachas hacen imposible el uso de este elemento vital para combatir el agua.
Precaución en las carreteras: Varias carreteras cortadas en Navarra por nieve en la calzada
Se recomienda circular con precaución por la red viaria de la Comunidad Foral de Navarra ante la previsión de precipitaciones persistentes en el noroeste, nevadas por encima de los 800 metros en el Pirineo y rachas muy fuertes de viento en la Ribera. Permanecen carreteras cortadas por nieve en calzada en Salazar–Francia (NA-2011) y Ochagavía–Irati (NA-2012).
Normalidad en el aeropuerto de Loiu tras las incidencias por el viento
Tras las rachas de viento generadas por la ciclogénesis 'Goretti', que en las últimas horas han provocado desvíos y cancelaciones, el aeropuerto de Loiu opera con normalidad, con salidas y llegadas sin incidencias por el momento. Ayer, cinco vuelos fueron desviados y uno cancelado con destino Sevilla. Se espera que la situación meteorológica evolucione a lo largo del día, por lo que se recomienda seguir atento a posibles cambios.
Navarra: Lluvias persistentes, rachas muy fuertes de viento y nieve en el Pirineo navarro
Navarra afronta una jornada nubosa y lluviosa, con precipitaciones más persistentes en el noroeste durante la segunda mitad del día, donde no se descartan tormentas. En el Pirineo, la cota de nieve descenderá hasta los 800 metros, con heladas débiles en zonas altas. El viento del oeste y noroeste soplará con rachas muy fuertes, especialmente en la Ribera y las sierras del oeste.
Goretti activa la alerta meteorológica también en Ipar Euskal Herria por fuerte temporal de viento
El paso de la ciclogénesis 'Goretti' mantiene activa la alerta meteorológica en Ipar Euskal Herria hasta la medianoche del viernes. Se espera un temporal invernal con vientos muy fuertes del oeste, especialmente a lo largo de la costa, donde las rachas pueden alcanzar los 100–110 km/h, e incluso 120–130 km/h de forma local. En el interior, las rachas también serán intensas. La situación tenderá a mejorar progresivamente a partir del final de la tarde, aunque se recomienda extremar la precaución.
Temporal del noroeste: chubascos, nieve y viento muy fuerte
El temporal del noroeste traerá chubascos, especialmente a partir del mediodía y en la mitad norte, donde podrán ser persistentes. Desde la tarde, la cota de nieve descenderá hasta los 700–800 metros. El viento soplará muy fuerte del oeste o noroeste, sobre todo en la costa.
Alerta naranja y avisos amarillos por fuerte temporal de viento, oleaje y nieve tras el paso de Goretti
Tras el desplazamiento de la borrasca Goretti hacia el oeste del continente, se ha generado un pasillo de vientos del oeste-noroeste que dará lugar a un temporal marítimo e invernal. La situación activará alerta naranja y avisos amarillos por fuerte oleaje, viento intenso y nieve, con condiciones adversas en las próximas horas.
Cuidado en las carreteras: Cerrado a los camiones el paso de Biriatou
Además de las complicaciones provocadas por 'Goretti', otras afecciones en la carretera complican aún más el tránsito. Por ejemplo, el paso fronterizo de Biriatou en la AP-8 está cerrado al tráfico de camiones de más de 3,5 toneladas este viernes debido a las protestas de los agricultores franceses contra el acuerdo comercial con Mercosur.
El viento sopla con fuerza ya en la costa vasca
El viento a comenzado ya a soplar con fuerza en la costa vasca, con rachas de viento que se irán intensificando con el paso del día. Cabe recordar que el Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo.
¿Qué es una ciclogénesis explosiva?
La borrasca 'Goretti', que afectará a Europa occidental y dejará también efectos en el Cantábrico, llega acompañada de un término que suele generar alarma y confusión: ciclogénesis explosiva. Pese a lo espectacular del nombre, los expertos insisten en que no se trata de ninguna explosión, sino de un proceso atmosférico bien definido. A continuación, explicamos de forma clara y sencilla en qué consiste este fenómeno.
A-63 Baiona cortada en ambos sentidos, a la altura de Irún
La carretera A-63 en Irún, sentido Baiona, se encuentra cortada en ambos sentidos. Además, la frontera de la AP8 está cerrada para camiones de más de 3.5 toneladas.
Donostia cierra los paseos marítimos por la alerta naranja por olas
Los cierres se extenderán hasta las 09:00 horas del sábado, 10 de enero, ha señalado el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana en un comunicado en el que precisa que también quedará suspendido el servicio de transporte a la isla de Santa Clara.
Alerta amarilla: Fuertes vientes y riesgo de nieve a partir del mediodía
A partir del mediodía entraremos en alerta amarilla por riesgo de nieve con una cota por debajo de los mil metros que bajará de los 700 hacia la noche y se esperan precipitaciones
Ya está aquí la borrasca ‘Goretti’, con una mar enbravecida, fuertes vientos y tormentas, y más nieve
Tras unas Navidades marcadas por el frío extremo y las nevadas, el tiempo en Euskal Herria entra en una nueva fase invernal con la llegada de la borrasca ‘Goretti’, un sistema de gran impacto que se profundizará rápidamente mediante un proceso de ciclogénesis explosiva
Rachas de hasta 100 km/h y vuelos desviados: Goretti ya deja sus primeros efectos en Euskal Herria
La borrasca Goretti ya se ha dejado notar en Euskal Herria, con rachas de viento que ayer alcanzaron los 100 kilómetros por hora en Orduña y Zaldiaran, y los 89 km/h en Zegama. El fuerte viento obligó a desviar e incluso cancelar varios vuelos en el Aeropuerto de Loiu. En estos momentos, la comunidad se encuentra en aviso amarillo por rachas de viento y riesgo para la navegación, según Euskalmet.