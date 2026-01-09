Goretti amenaza con lluvias generalizadas, viento fuerte y nieve en cotas más bajas

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha confirmado los avisos por fuerte viento para hoy viernes y mañana sábado en Euskadi, debido a la ciclogénesis explosiva ‘Goretti’, que está provocando un intenso temporal en Europa occidental. Se esperan rachas muy fuertes, especialmente hoy en zonas expuestas del litoral, además de un descenso de la cota de nieve hasta los 700 metros esta tarde y un fuerte oleaje que mantiene activo el aviso naranja para la navegación, con olas que podrían alcanzar los 5 o 6 metros.