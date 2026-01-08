Borrasca
¿Qué es una ciclogénesis explosiva?

La llegada de la borrasca Goretti vuelve a poner el foco en un fenómeno meteorológico tan llamativo como malinterpretado.
GRAFCAV7358. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/12/2025.- Los cielos en el País Vasco se presentan este miércoles nubosos con chubascos, especialmente en el litoral, donde podrán ser tormentosos, la cota de nieve subirá desde los 1.000 hasta los 1.200 metros, las temperaturas descenderán y el viento soplará del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de marejada a fuerte marejada, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 o 3,5 metros de altura y el viento soplará del oeste, fuerza 4 a 5. EFE/Juan Herrero.

Ciclogénesis explosiva. Foto: EFE/Juan Herrero.

Agencias | EITB

La borrasca 'Goretti', que afectará a Europa occidental y dejará también efectos en el Cantábrico, llega acompañada de un término que suele generar alarma y confusión: ciclogénesis explosiva. Pese a lo espectacular del nombre, los expertos insisten en que no se trata de ninguna explosión, sino de un proceso atmosférico bien definido.

A continuación, explicamos de forma clara y sencilla en qué consiste este fenómeno.

¿Qué significa ciclogénesis explosiva?

Es un término técnico que utilizan los meteorólogos para describir el proceso por el cual una borrasca se intensifica muy rápidamente, es decir, cuando su presión central baja de forma brusca en muy poco tiempo. Concretamente, cuando la presión en el centro de la borrasca desciende más de 20 milibares en 24 horas (o incluso menos), lo que indica una intensificación muy rápida del sistema.

¿Cómo se forma este fenómeno?

Suele producirse cuando interactúan masas de aire muy diferentes, como un frente cálido y otro muy frío, y cuando en las capas altas de la atmósfera se dan las condiciones adecuadas para que la borrasca se refuerce de manera súbita.

¿Qué efectos provoca en superficie?

La ciclogénesis explosiva en sí no causa el mal tiempo, sino la borrasca ya intensificada. Esta puede generar vientos muy fuertes, lluvias intensas, nevadas y un fuerte temporal marítimo en poco tiempo.

La ciclogénesis explosiva "Goretti" asoma en el horizonte tras el frío extremo en Euskal Herria
X