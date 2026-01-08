¿Qué es una ciclogénesis explosiva?
La borrasca 'Goretti', que afectará a Europa occidental y dejará también efectos en el Cantábrico, llega acompañada de un término que suele generar alarma y confusión: ciclogénesis explosiva. Pese a lo espectacular del nombre, los expertos insisten en que no se trata de ninguna explosión, sino de un proceso atmosférico bien definido.
A continuación, explicamos de forma clara y sencilla en qué consiste este fenómeno.
¿Qué significa ciclogénesis explosiva?
Es un término técnico que utilizan los meteorólogos para describir el proceso por el cual una borrasca se intensifica muy rápidamente, es decir, cuando su presión central baja de forma brusca en muy poco tiempo. Concretamente, cuando la presión en el centro de la borrasca desciende más de 20 milibares en 24 horas (o incluso menos), lo que indica una intensificación muy rápida del sistema.
¿Cómo se forma este fenómeno?
Suele producirse cuando interactúan masas de aire muy diferentes, como un frente cálido y otro muy frío, y cuando en las capas altas de la atmósfera se dan las condiciones adecuadas para que la borrasca se refuerce de manera súbita.
¿Qué efectos provoca en superficie?
La ciclogénesis explosiva en sí no causa el mal tiempo, sino la borrasca ya intensificada. Esta puede generar vientos muy fuertes, lluvias intensas, nevadas y un fuerte temporal marítimo en poco tiempo.
Te puede interesar
La ciclogénesis explosiva ‘Goretti’ asoma en el horizonte tras el frío extremo en Euskal Herria
La borrasca traerá temporal marítimo, lluvias y un nuevo descenso de la cota de nieve en los próximos días.
El interior de Euskal Herria amanece bajo un manto de nieve
Está nevando en toda Euskal Herria, excepto en la costa. Esto está provocando carreteras cortadas y problemas en Navarra, con cadenas obligatorias en varios puertos (los puertos de Opakua y Herrera están cerrados) y se mantiene activo el aviso amarillo por nieve y heladas hasta la tarde.
El temporal deja grandes nevadas en Europa
Un gélido temporal de frío Ártico mantiene hoy en alerta gran parte de Europa y ha provocado alteraciones en aeropuertos y redes de transporte público, cierres de colegios o inundaciones en Escocia, Países Bajos, Francia e Italia.
Frío intenso y nieve a 200-400 metros marcarán el Día de Reyes en Hego Euskal Herria
Euskadi y Navarra estarán bajo aviso amarillo por heladas y por nieve, en un episodio invernal que afecta a gran parte del Estado. Tanto Gobierno Vasco como Gobierno de Navarra activarán los planes de vialidad que permiten movilizar las máquinas quitanieves.
Aviso amarillo por heladas en Hego Euskal Herria
Las temperaturas máximas no superarán los 5 ºC, y en puntos del Pirineo navarro los termómetros bajarán hasta los -6 ºC. El martes podría nevar en cotas bajas.
El primer sábado del año será húmedo y el domingo, frío, con avisos amarillos por nieve
Habrá aviso amarillo por nieve desde las 18:00 del sábado a las 06:00 del domingo, aunque no se esperan grandes precipitaciones. Este sábado comenzará el día con lluvias y por la tarde entrará una masa de aire frío, con un fuerte descenso de las temperaturas, que se prolongará al domingo, ya más seco.
Asparrena registra la temperatura más baja de Año Nuevo en Hego Euskal Herria: -5,1 grados
Los termómetros han bajado hasta los 4,2 grados bajo cero en Agurain y -1º en Amorebieta. Las estaciones meteorológicas de la Comunidad Foral de Navarra han registrado hasta -3,6º en Eltzaburu (Ulzama). A partir de este viernes suben las temperaturas y llega la lluvia.
Frío y ambiente soleado para despedir el año e iniciar 2026
El final de 2025 y el comienzo de 2026 estarán marcados por el frío y los claros, con heladas en el interior y temperaturas diurnas que apenas superarán los 10 grados.
Varios desalojos y rescates sin daños en Málaga en una noche con más de 300 incidencias
El temporal de lluvia que afecta a Andalucía, principalmente a Málaga, ha dejado por el momento 304 incidencias en esta provincia, donde se han producido algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama por inundaciones.