La ciclogénesis explosiva ‘Goretti’ asoma en el horizonte tras el frío extremo en Euskal Herria
Tras unas Navidades marcadas por temperaturas muy bajas y nevadas destacadas, el tiempo en Euskal Herria afronta un nuevo episodio invernal. Este miércoles volverá a ser una jornada gélida, previa a la llegada de la borrasca ‘Goretti’, un sistema de gran impacto que se profundizará de forma muy rápida mediante un proceso de ciclogénesis explosiva.
Nombrada por los servicios meteorológicos franceses, ‘Goretti’ se formará entre los días 8 y 9 de enero y afectará de lleno a Europa occidental.
Aunque su impacto directo en Euskal Herria será menor que en otras zonas, sí dejará temporal marítimo en el Cantábrico, acompañado de lluvias y rachas de viento.
La borrasca llegará después del paso de Francis que ha provocado en los últimos días nevadas generalizadas, fuertes vientos y temperaturas muy bajas.
¿Qué es una ciclogénesis explosiva?
Para mañana jueves se espera una tregua anticiclónica, con un ascenso notable de las temperaturas, aunque el viento del oeste soplará con fuerza en el litoral cantábrico.
Sin embargo, el viernes el tiempo volverá a complicarse con el paso de un frente atlántico: predominarán las precipitaciones, más abundantes y persistentes en el norte, y las temperaturas máximas descenderán de nuevo en la vertiente cantábrica y zonas de montaña.
La cota de nieve bajará progresivamente desde los 1 500 metros hasta situarse en torno a los 500 metros en Euskal Herria.
Te puede interesar
¿Qué es una ciclogénesis explosiva?
La llegada de la borrasca Goretti vuelve a poner el foco en un fenómeno meteorológico tan llamativo como malinterpretado.
El interior de Euskal Herria amanece bajo un manto de nieve
Está nevando en toda Euskal Herria, excepto en la costa. Esto está provocando carreteras cortadas y problemas en Navarra, con cadenas obligatorias en varios puertos (los puertos de Opakua y Herrera están cerrados) y se mantiene activo el aviso amarillo por nieve y heladas hasta la tarde.
El temporal deja grandes nevadas en Europa
Un gélido temporal de frío Ártico mantiene hoy en alerta gran parte de Europa y ha provocado alteraciones en aeropuertos y redes de transporte público, cierres de colegios o inundaciones en Escocia, Países Bajos, Francia e Italia.
Frío intenso y nieve a 200-400 metros marcarán el Día de Reyes en Hego Euskal Herria
Euskadi y Navarra estarán bajo aviso amarillo por heladas y por nieve, en un episodio invernal que afecta a gran parte del Estado. Tanto Gobierno Vasco como Gobierno de Navarra activarán los planes de vialidad que permiten movilizar las máquinas quitanieves.
Aviso amarillo por heladas en Hego Euskal Herria
Las temperaturas máximas no superarán los 5 ºC, y en puntos del Pirineo navarro los termómetros bajarán hasta los -6 ºC. El martes podría nevar en cotas bajas.
El primer sábado del año será húmedo y el domingo, frío, con avisos amarillos por nieve
Habrá aviso amarillo por nieve desde las 18:00 del sábado a las 06:00 del domingo, aunque no se esperan grandes precipitaciones. Este sábado comenzará el día con lluvias y por la tarde entrará una masa de aire frío, con un fuerte descenso de las temperaturas, que se prolongará al domingo, ya más seco.
Asparrena registra la temperatura más baja de Año Nuevo en Hego Euskal Herria: -5,1 grados
Los termómetros han bajado hasta los 4,2 grados bajo cero en Agurain y -1º en Amorebieta. Las estaciones meteorológicas de la Comunidad Foral de Navarra han registrado hasta -3,6º en Eltzaburu (Ulzama). A partir de este viernes suben las temperaturas y llega la lluvia.
Frío y ambiente soleado para despedir el año e iniciar 2026
El final de 2025 y el comienzo de 2026 estarán marcados por el frío y los claros, con heladas en el interior y temperaturas diurnas que apenas superarán los 10 grados.
Varios desalojos y rescates sin daños en Málaga en una noche con más de 300 incidencias
El temporal de lluvia que afecta a Andalucía, principalmente a Málaga, ha dejado por el momento 304 incidencias en esta provincia, donde se han producido algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama por inundaciones.