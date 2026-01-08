La ciclogénesis explosiva ‘Goretti’ asoma en el horizonte tras el frío extremo en Euskal Herria

Tras unas Navidades marcadas por temperaturas muy bajas y nevadas destacadas, el tiempo en Euskal Herria afronta un nuevo episodio invernal. Este miércoles volverá a ser una jornada gélida, previa a la llegada de la borrasca ‘Goretti’, un sistema de gran impacto que se profundizará de forma muy rápida mediante un proceso de ciclogénesis explosiva.

Nombrada por los servicios meteorológicos franceses, ‘Goretti’ se formará entre los días 8 y 9 de enero y afectará de lleno a Europa occidental.

Aunque su impacto directo en Euskal Herria será menor que en otras zonas, sí dejará temporal marítimo en el Cantábrico, acompañado de lluvias y rachas de viento.

La borrasca llegará después del paso de Francis que ha provocado en los últimos días nevadas generalizadas, fuertes vientos y temperaturas muy bajas.