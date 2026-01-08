El Tiempo
La ciclogénesis explosiva ‘Goretti’ asoma en el horizonte tras el frío extremo en Euskal Herria

La borrasca traerá temporal marítimo, lluvias y un nuevo descenso de la cota de nieve en los próximos días.
Ciclogénesis explosiva Goretti

Borrasca en la costa vasca. Foto: EITB MEDIA.

Euskaraz irakurri: Badator "Goretti" ziklogenesi leherkorra Euskal Herriko muturreko hotzaren ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Tras unas Navidades marcadas por temperaturas muy bajas y nevadas destacadas, el tiempo en Euskal Herria afronta un nuevo episodio invernal. Este miércoles volverá a ser una jornada gélida, previa a la llegada de la borrasca ‘Goretti’, un sistema de gran impacto que se profundizará de forma muy rápida mediante un proceso de ciclogénesis explosiva.

Nombrada por los servicios meteorológicos franceses, ‘Goretti’ se formará entre los días 8 y 9 de enero y afectará de lleno a Europa occidental.

Aunque su impacto directo en Euskal Herria será menor que en otras zonas, sí dejará temporal marítimo en el Cantábrico, acompañado de lluvias y rachas de viento.

La borrasca llegará después del paso de Francis que ha provocado en los últimos días nevadas generalizadas, fuertes vientos y temperaturas muy bajas.

Para mañana jueves se espera una tregua anticiclónica, con un ascenso notable de las temperaturas, aunque el viento del oeste soplará con fuerza en el litoral cantábrico.

Sin embargo, el viernes el tiempo volverá a complicarse con el paso de un frente atlántico: predominarán las precipitaciones, más abundantes y persistentes en el norte, y las temperaturas máximas descenderán de nuevo en la vertiente cantábrica y zonas de montaña.

La cota de nieve bajará progresivamente desde los 1 500 metros hasta situarse en torno a los 500 metros en Euskal Herria. 

Miércoles gélido en Euskal Herria: ¡Las mínimas de esta madrugada han rozado los -20ºC!
