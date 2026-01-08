Euskal Herrira dator 'Goretti' ziklogenesi leherkorra, muturreko hotzaren ostean
Ekaitzak eguraldi aldakorra ekarriko du hurrengo egunetara; batik bat, itsas-ekaitza eta euria, eta elur-maila jaitsiko da.
Euskal Herriko eguraldiak aldaketak izango ditu hurrengo egunetan, tenperatura baxuek markatutako gabonen ostean. Asteazken honetan, berriz ere, egun hotza izango da, Goretti depresioa iritsi aurretik.
Frantziako meteorologia-zerbitzuek izendatuta, ziklogenesi leherkorra urtarrilaren 8tik 9ra bitartean izango dugu, eta bete-betean eragingo dio mendebaldeko Europari.
Euskal Herrian izango duen eragina beste lurralde batzuetan baino txikiagoa izango bada ere, eurite eta haize-bolada bortitzak utziko ditu Kantauri aldean.
Zer da ziklogenesi leherkor bat?
Ostegunean, ordea, atsedenaldia izango dugu. Izan ere, tenperaturak nabarmen egingo du gora, baina mendebaldeko haizeak gogor jotzen jarraituko du Kantauri kostaldean.
Hala ere, ostiralean eguraldia zailduko da berriro, fronte atlantikoa igaroko da eta: prezipitazioak nagusituko dira, ugariagoak eta iraunkorragoak iparraldean, eta tenperatura maximoak berriro jaitsiko dira; Kantauri isurialdean eta mendi-inguruetan, batez ere.
Gainera, elur-kota pixkanaka jaitsiko da 1.500 metrotik 500 metrora.
'Goretti' depresioaren etorrerak berriro ere jarri du fenomeno meteorologikoa jomugan. Jarrain azalduko dugu zertan datzan.
Elurpean esnatu da Euskal Herriko barnealdea
Elurra egin du gauean Euskal Herri osoan, kostaldetik gertu ere malutak botatzeraino. Hori dela eta, errepideren bat itxita dago Nafarroan, kateak behar dira hainbat mendatetan eta arratsaldera arte abisu horia indarrean dago elurragatik eta izotzagatik.
Fronte hotz batek elurte handiak utzi ditu Europa erdialdean
Artikotik iritsi den fronte hotz batek alerta egoeran jarri du Europako zati handi bat. Arazoak izan dira Eskoziako, Herbehereetako, Frantziako eta Italiako aireportu eta garraio publikoan. Ikastetxeak ere itxi behar izan dituzte hainbat eskudaldetan eta uholdeak ere izan dira.
Hotza eta 200–400 metrotik gorako elurra espero dira Errege Egunerako Hego Euskal Herrian
EAE eta Nafarroa abisu horipean egongo dira hurrengo orduetan izozteengatik eta elurragatik. Iragarpenaren arabera elurra 200 eta 400 metro artean egingo du. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak neguko bidezaintza planak aktibatu dituzte.
Abisu horia izotzagatik Hego Euskal Herrian
Tenperatura maximoak ez dira 5 ºC-tik gorakoak izango, eta Nafarroako Pirinioetan termometroak -6 ºC-ra jaitsiko dira.
Urteko lehen larunbata bustia izango da eta igandea, berriz, hotza, abisu hori eta guzti
Elurragatik abisu horia indarrean egongo da larunbateko 18:00etatik igandeko 06:00etara, nahiz eta ez duen asko botako. Larunbatean bustitik abiatuko da eta arratsaldean aire masa hotz bat sartuko da, tenperaturak asko jaitsiz. Igandean ez da euririk espero baina hotz egingo du.
Asparrenan neurtu dute Urte berri eguneko tenperaturarik hotzena Hego Euskal Herrian: -5,1 gradu
Halaber, goizaldean zeropeko tenperaturak izan dituzte Agurainen (-4,2 gradu), Zornotzan (-1 gradu) eta Nafarroako Eltzaburun (-3,6 gradu) ere.
Eguzkitsu bezain hotz amaituko dugu urtea, baita hasi ere
2025aren amaiera eta 2026aren hasiera hotzak eta izotzak markatuko ditu, batez ere barnealdean. Tenperatura maximoak ez dira 10 gradutik gorakoak izango.
Euriteek hainbat gorabehera eragin dituzte Andaluzian, Malagan bereziki
Andaluzia, batez ere Malaga, astindu duen euri-denboraleak 304 gorabehera eragin ditu oraingoz probintzia horretan, eta Alhaurin de la Torre eta Cartama udalerrietan zenbait etxe jendez hustu eta hainbat pertsona erreskatatu behar izan dituzte uholdeen ondorioz.