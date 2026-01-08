EGURALDIA

Euskal Herrira dator 'Goretti' ziklogenesi leherkorra, muturreko hotzaren ostean

Ekaitzak eguraldi aldakorra ekarriko du hurrengo egunetara; batik bat, itsas-ekaitza eta euria, eta elur-maila jaitsiko da.

Goretti ziklogenesia

Ekaitza, euskal kostaldean. Argazkia: EITB MEDIA.

Agentziak | EITB

Euskal Herriko eguraldiak aldaketak izango ditu hurrengo egunetan, tenperatura baxuek markatutako gabonen ostean. Asteazken honetan, berriz ere, egun hotza izango da, Goretti depresioa iritsi aurretik.

Frantziako meteorologia-zerbitzuek izendatuta, ziklogenesi leherkorra urtarrilaren 8tik 9ra bitartean izango dugu, eta bete-betean eragingo dio mendebaldeko Europari.

Euskal Herrian izango duen eragina beste lurralde batzuetan baino txikiagoa izango bada ere, eurite eta haize-bolada bortitzak utziko ditu Kantauri aldean.

Ostegunean, ordea, atsedenaldia izango dugu. Izan ere, tenperaturak nabarmen egingo du gora, baina mendebaldeko haizeak gogor jotzen jarraituko du Kantauri kostaldean.

Hala ere, ostiralean eguraldia zailduko da berriro, fronte atlantikoa igaroko da eta: prezipitazioak nagusituko dira, ugariagoak eta iraunkorragoak iparraldean, eta tenperatura maximoak berriro jaitsiko dira; Kantauri isurialdean eta mendi-inguruetan, batez ere.

Gainera, elur-kota pixkanaka jaitsiko da 1.500 metrotik 500 metrora.

