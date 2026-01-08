Ekaitza
Zer da ziklogenesi leherkor bat?

'Goretti' depresioaren etorrerak berriro ere jarri du fenomeno meteorologikoa jomugan. Jarrain azalduko dugu zertan datzan.

GRAFCAV7358. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/12/2025.- Los cielos en el País Vasco se presentan este miércoles nubosos con chubascos, especialmente en el litoral, donde podrán ser tormentosos, la cota de nieve subirá desde los 1.000 hasta los 1.200 metros, las temperaturas descenderán y el viento soplará del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de marejada a fuerte marejada, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 o 3,5 metros de altura y el viento soplará del oeste, fuerza 4 a 5. EFE/Juan Herrero.

Ziklogenesi leherkorra. Argazkia: EFE/Juan Herrero.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Goretti ziklogenesi leherkorrak mendebaldeko Europari eragingo dio aste honetan, eta Euskal Herrian ere eragina izango du. Izenak, odea, alarma eta nahasmena eragin ohi ditu; alegia, ziklogenesi leherkorra. Izenaren ikusgarria gorabehera, adituek azpimarratu dute ez dela berezko leherketa bat, prozesu atmosferiko hutsa baizik.

Jarraian, argi eta erraz azalduko dugu fenomeno hori zertan datzan.

Zer esan nahi du 'ziklogenesi leherkorra' kontzeptuak?

Termino tekniko hura erabiltzen dute meteorologoek depresio oso azkar baten prozesua deskribatzeko; hau da, presio zentrala oso denbora gutxian bat-batean jaisten denean. Hain zuzen ere, depresioaren erdiko presioa 24 ordutan 20 miliar baino gehiago jaisten denean ematen da.

Nola sortzen da fenomeno hura?

Aire-masa oso desberdinek elkarreragiten dutenean gertatzen da; adibidez, fronte bero batek eta oso hotz dagoen beste batek elkarreragitean. Baita ere baldintza egokiak daudenean atmosferako goiko geruzetan depresioa bat-batean indartzeko.

Zer ondorio ditu lurrazalean?

Ziklogenesi leherkorrak, berez, ez du eguraldi txarra eragiten, jada indartuta dagoen depresioak baizik. Berauk haize oso gogorrak, euri handiak, elurteak eta itsas denborale indartsua sor ditzake denbora gutxian.

"Goretti" ziklogenesi leherkorra zerumugan agertzen da Euskal Herriko muturreko hotzaren ostean
Ekaitzak Eguneko Titularrak Eguraldia

