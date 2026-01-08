ALERTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

San Sebastián cerrará el viernes los paseos marítimos por la alerta naranja por olas

Los cierres se extenderán hasta las 09:00 horas del sábado. También queda suspendido el servicio de transporte a la isla de Santa Clara.
FOTODELDÍA SAN SEBASTIÁN, 04/02/2025.- Vista del oleaje a primera hora de este martes en la obra escultórica el Peine del Viento, de Eduardo Chillida. Los cielos estarán hoy poco nubosos o despejados en el País Vasco; los vientos serán flojos y variables; las temperaturas mínimas no experimentarán cambios, las máximas iniciarán un ligero o moderado ascenso y se registrarán heladas débiles en puntos de Álava. EFE/Javier Etxezarreta
Euskaraz irakurri: Donostiak itsas pasealekuak itxiko ditu ostiralean, olatuengatik ezarritako alerta laranjagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

San Sebastián cerrará el viernes el Paseo Nuevo, el espigón de Zurriola y el acceso al Peine del Viento debido a la alerta naranja por impacto de ola en la costa.

Los cierres se extenderán hasta las 09:00 horas del sábado, 10 de enero, ha señalado el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana en un comunicado en el que precisa que también quedará suspendido el servicio de transporte a la isla de Santa Clara.

El Departamento vasco de Seguridad ha decretado la alerta naranja tanto el viernes como el sábado por fuerte oleaje en el litoral donde la altura de ola significante podría situarse entre 5-6 metros, con mar gruesa a muy gruesa, los dos días.

Donostia-San Sebastián Ayuntamiento San Sebastián Eguraldia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X