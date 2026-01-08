San Sebastián cerrará el viernes los paseos marítimos por la alerta naranja por olas

San Sebastián cerrará el viernes el Paseo Nuevo, el espigón de Zurriola y el acceso al Peine del Viento debido a la alerta naranja por impacto de ola en la costa.



Los cierres se extenderán hasta las 09:00 horas del sábado, 10 de enero, ha señalado el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana en un comunicado en el que precisa que también quedará suspendido el servicio de transporte a la isla de Santa Clara.



El Departamento vasco de Seguridad ha decretado la alerta naranja tanto el viernes como el sábado por fuerte oleaje en el litoral donde la altura de ola significante podría situarse entre 5-6 metros, con mar gruesa a muy gruesa, los dos días.