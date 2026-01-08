Donostiak itsasaldeko pasealekuak itxiko ditu ostiralean, olatuengatik ezarritako alerta laranja dela eta
Larunbateko 09:00ak arte itxiko dituzte, eta Santa Klara uharterako garraio zerbitzua ere bertan behera geratuko da.
Ostiralean, Donostiako Pasealeku Berria, Zurriolako kai-muturra eta Haizearen Orrazirako sarbidea itxiko dituzte, kostaldean olatuek eragin ditzaketen kalteak direla eta, alerta laranja ezarri baitute.
Gipuzkoako hiriburuko Udalak ohar bidez jakinarazi duenez, urtarrilaren 10ean (larunbata) 09:00ak arte itxiko dituzte, eta, ondorioz, Santa Klara uharterako garraio zerbitzua ere etenda egongo da.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak alerta laranja ezarri du ostiralerako eta larunbaterako, kostaldean olatu handiak izango direlako; izan ere, olatuen altuera 5-6 metro ingurukoa izan daiteke, eta itsaso zakarra edo oso zakarra izan daiteke bi egunetan.
Zer da ziklogenesi leherkorra?
Goretti depresioa etorri da, eta berriro ere dugu fenomeno meteorologikoa mintzagai. Jarraian azalduko dugu zertan datzan.
'Goretti' borraskaren eraginez, abisu horiak eta laranjak aktibatu dira Euskal Herrian, haize, elur eta itsas ekaitz indartsuagatik
Ostirala eta larunbata bitartean, denboralea areagotu egingo da, eta olatu handiak, haize bizia eta elurra izango dira.
Elurpean esnatu da Euskal Herriko barnealdea
Elurra egin du gauean Euskal Herri osoan, kostaldetik gertu ere malutak botatzeraino. Hori dela eta, errepideren bat itxita dago Nafarroan, kateak behar dira hainbat mendatetan eta arratsaldera arte abisu horia indarrean dago elurragatik eta izotzagatik.
Fronte hotz batek elurte handiak utzi ditu Europa erdialdean
Artikotik iritsi den fronte hotz batek alerta egoeran jarri du Europako zati handi bat. Arazoak izan dira Eskoziako, Herbehereetako, Frantziako eta Italiako aireportu eta garraio publikoan. Ikastetxeak ere itxi behar izan dituzte hainbat eskudaldetan eta uholdeak ere izan dira.
Hotza eta 200–400 metrotik gorako elurra espero dira Errege Egunerako Hego Euskal Herrian
EAE eta Nafarroa abisu horipean egongo dira hurrengo orduetan izozteengatik eta elurragatik. Iragarpenaren arabera elurra 200 eta 400 metro artean egingo du. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak neguko bidezaintza planak aktibatu dituzte.
Abisu horia izotzagatik Hego Euskal Herrian
Tenperatura maximoak ez dira 5 ºC-tik gorakoak izango, eta Nafarroako Pirinioetan termometroak -6 ºC-ra jaitsiko dira.
Urteko lehen larunbata bustia izango da eta igandea, berriz, hotza, abisu hori eta guzti
Elurragatik abisu horia indarrean egongo da larunbateko 18:00etatik igandeko 06:00etara, nahiz eta ez duen asko botako. Larunbatean bustitik abiatuko da eta arratsaldean aire masa hotz bat sartuko da, tenperaturak asko jaitsiz. Igandean ez da euririk espero baina hotz egingo du.
Asparrenan neurtu dute Urte berri eguneko tenperaturarik hotzena Hego Euskal Herrian: -5,1 gradu
Halaber, goizaldean zeropeko tenperaturak izan dituzte Agurainen (-4,2 gradu), Zornotzan (-1 gradu) eta Nafarroako Eltzaburun (-3,6 gradu) ere.
Eguzkitsu bezain hotz amaituko dugu urtea, baita hasi ere
2025aren amaiera eta 2026aren hasiera hotzak eta izotzak markatuko ditu, batez ere barnealdean. Tenperatura maximoak ez dira 10 gradutik gorakoak izango.