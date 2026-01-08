ALERTA
Donostiak itsasaldeko pasealekuak itxiko ditu ostiralean, olatuengatik ezarritako alerta laranja dela eta

Larunbateko 09:00ak arte itxiko dituzte, eta Santa Klara uharterako garraio zerbitzua ere bertan behera geratuko da.

FOTODELDÍA SAN SEBASTIÁN, 04/02/2025.- Vista del oleaje a primera hora de este martes en la obra escultórica el Peine del Viento, de Eduardo Chillida. Los cielos estarán hoy poco nubosos o despejados en el País Vasco; los vientos serán flojos y variables; las temperaturas mínimas no experimentarán cambios, las máximas iniciarán un ligero o moderado ascenso y se registrarán heladas débiles en puntos de Álava. EFE/Javier Etxezarreta
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ostiralean, Donostiako Pasealeku Berria, Zurriolako kai-muturra eta Haizearen Orrazirako sarbidea itxiko dituzte, kostaldean olatuek eragin ditzaketen kalteak direla eta, alerta laranja ezarri baitute.

Gipuzkoako hiriburuko Udalak ohar bidez jakinarazi duenez, urtarrilaren 10ean (larunbata) 09:00ak arte itxiko dituzte, eta, ondorioz, Santa Klara uharterako garraio zerbitzua ere etenda egongo da.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak alerta laranja ezarri du ostiralerako eta larunbaterako, kostaldean olatu handiak izango direlako; izan ere, olatuen altuera 5-6 metro ingurukoa izan daiteke, eta itsaso zakarra edo oso zakarra izan daiteke bi egunetan.

