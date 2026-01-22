¿Quieres guardar el contenido?
El Gobierno de Navarra presenta una campaña para impulsar la transmisión del euskera
Con el lema 'Dales nuestro legado, dales euskera / Emaiezu hemengoa, emaiezu euskara', la campaña de promoción del valor social y cultural del euskera se dirige a las familias navarras con hijos e hijas menores, y se desarrollará entre el 26 de enero y el 15 de febrero.
