La Academia de Hollywood ha anunciado este jueves las nominaciones a la 98ª edición de los Óscar, que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Kodak Theatre de Los Ángeles. Entre los protagonistas se encuentra Jacob Elordi, nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel en Frankenstein, consolidando su crecimiento dentro de la temporada de premios.

En la categoría de Mejor Película, la favorita es Los pecadores, dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, que ha batido el récord histórico con 16 nominaciones, superando a Eva al desnudo, Titanic y La La Land. Una batalla tras otra acumula 13 candidaturas, mientras que Valor sentimental, Marty Supreme y Frankenstein suman nueve, y Hamnet ocho. Por su parte, Sirat, de Oliver Laxe, compite por Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

En la categoría de Mejor Actor, los nominados son Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Los pecadores) y Wagner Moura (El agente secreto), representando algunas de las actuaciones más destacadas de la temporada cinematográfica.

En Mejor Actriz, las candidatas son Emma Stone (Bugonia), Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada), Kate Hudson (Sung Sung Blue) y Renate Reinsve (Valor sentimental).

En Mejor Actor de Reparto compiten Benicio del Toro (Una batalla tras otra), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Los pecadores), Sean Penn (Una batalla tras otra) y Stellan Skarsgård (Valor sentimental). Entre las actrices de reparto, las nominadas son Elle Fanning (Valor sentimental), Amy Madigan (Weapons), Wunmi Mosaku (Los pecadores), Teyana Taylor (Una batalla tras otra) e Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental).

En la carrera a Mejor Dirección figuran Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Chloé Zhao (Hamnet), Ryan Coogler (Los pecadores), Josh Safdie (Marty Supreme) y Joaquim Tier (Valor sentimental).

En la categoría de documentales competirán The Alabama Solution, The Perfect Neighbor, Cutting Through Rocks, Come See Mee in the Good Light y Mr. Nobody Against Putin.

La ceremonia, conducida nuevamente por Conan O’Brien, promete ser una de las más reñidas y espectaculares de los últimos años, con récords históricos, favoritos consolidados y nuevas sorpresas.