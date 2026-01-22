Nominaciones a los Óscar

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Jacob Elordi, nominado al Óscar 2026 como Mejor Actor de Reparto

Los Pecadores hace historia con 16 nominaciones y Sirat busca Mejor Película Internacional. Emma Stone, Jessie Buckley, Rose Byrne, Timothée ChalametLeonardo DiCaprio y Benicio del Toro encabezan las categorías de actuación.

Edición 83 de los Premios Globos de Oro
Euskaraz irakurri: Oscar Sariak 2026: Izendatuen zerrenda osoa
author image

EITB

Última actualización

La Academia de Hollywood ha anunciado este jueves las nominaciones a la 98ª edición de los Óscar, que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Kodak Theatre de Los Ángeles. Entre los protagonistas se encuentra Jacob Elordi, nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel en Frankenstein, consolidando su crecimiento dentro de la temporada de premios.

En la categoría de Mejor Película, la favorita es Los pecadores, dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, que ha batido el récord histórico con 16 nominaciones, superando a Eva al desnudo, Titanic y La La Land. Una batalla tras otra acumula 13 candidaturas, mientras que Valor sentimental, Marty Supreme y Frankenstein suman nueve, y Hamnet ocho. Por su parte, Sirat, de Oliver Laxe, compite por Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

En la categoría de Mejor Actor, los nominados son Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Los pecadores) y Wagner Moura (El agente secreto), representando algunas de las actuaciones más destacadas de la temporada cinematográfica.

En Mejor Actriz, las candidatas son Emma Stone (Bugonia), Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada), Kate Hudson (Sung Sung Blue) y Renate Reinsve (Valor sentimental).

En Mejor Actor de Reparto compiten Benicio del Toro (Una batalla tras otra), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Los pecadores), Sean Penn (Una batalla tras otra) y Stellan Skarsgård (Valor sentimental). Entre las actrices de reparto, las nominadas son Elle Fanning (Valor sentimental), Amy Madigan (Weapons), Wunmi Mosaku (Los pecadores), Teyana Taylor (Una batalla tras otra) e Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental).

En la carrera a Mejor Dirección figuran Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Chloé Zhao (Hamnet), Ryan Coogler (Los pecadores), Josh Safdie (Marty Supreme) y Joaquim Tier (Valor sentimental).

En la categoría de documentales competirán The Alabama Solution, The Perfect Neighbor, Cutting Through Rocks, Come See Mee in the Good Light y Mr. Nobody Against Putin.

La ceremonia, conducida nuevamente por Conan O’Brien, promete ser una de las más reñidas y espectaculares de los últimos años, con récords históricos, favoritos consolidados y nuevas sorpresas.

 

Mejor Película

  • Los pecadores
  • Una batalla tras otra
  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • El agente secreto
  • Train Dreams
  • Valor sentimental

Mejor Actor

  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)

  • Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

  • Ethan Hawke (Blue Moon)

  • Michael B. Jordan (Los pecadores)

  • Wagner Moura (El agente secreto)

Mejor Actriz

  • Emma Stone (Bugonia)

  • Jessie Buckley (Hamnet)

  • Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)

  • Kate Hudson (Sung Sung Blue)

  • Renate Reinsve (Valor sentimental)

Mejor Actor de Reparto

 

  • Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

  • Jacob Elordi (Frankenstein)

  • Delroy Lindo (Los pecadores)

  • Sean Penn (Una batalla tras otra)

  • Stellan Skarsgård (Valor sentimental)

 

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning (Valor sentimental)
  • Amy Madigan (Weapons)
  • Wunmi Mosaku (Los pecadores)
  • Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)

 

Cultura Cine Premios Oscar

Te puede interesar

La actriz Susana Abaitua durante la lectura de los nominados y nominadas a la 40 edición de los Premios Goya, en la Academia de Cine, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España). A la 40 edición de los Premios Goya optan un total de 218 películas españolas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas 218 producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. Raúl Terrel / Europa Press FAMOSOS;LECTURA;PREMIOS;GOYA;CINE 13/1/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Susana Abaitua: “He estado gritando como una loca en casa de alegría por la nominación”

La actriz Susana Abaitua ha sido nominada al Goya de Mejor Actriz Protagonista por su papel en Un fantasma en la batalla, y asegura que ha recibido la noticia con “bastante sorpresa”. Sin embargo, no esconde su alegría, y subraya que, aunque no hubiese sido nominada, eso no quitaría valor a su trabajo como actriz, “como el de otras compañeras que no han sido nominadas”.
Cargar más
Publicidad
X