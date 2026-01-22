Oscar sarietarako izendapenak

Jacob Elordi 2026ko Oscar sarietarako izendatu dute, Gizonezko Antzeztaldeko Aktore Onenaren sailean

Sinners filmak markak hautsi ditu 16 izendapenekin eta Siratek Nazioarteko Film Onenaren izendapena jaso du. Emma Stone, Jessie Buckley, Rose Byrne, Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio eta Benicio del Toro izango dira izen nagusiak.

EITB

Azken eguneratzea

2026ko sari-denboraldiak baditu lehen protagonista nabarmenak. Jacob Elordi Oscar sarietarako izendatu dute Gizonezko Antzeztaldeko Aktore Onenaren sailean.
 
Film Onenaren kategorian, Los pecadores da faboritoa, Ryan Cooglerrek zuzendua eta Michael B. Jordan protagonista duena. Filmak marka hautsi du, 16 izendapenekin, Eva al desnudo, Titanic eta La La Land filmen aurretik. Una batalla tras otra 13 hautagaitza lortu ditu. Valor Sentimental, Marty Supreme eta Frankenstein filmek, berriz, bederatzi dituzte, eta Hamnetek zortzi. Bestalde, Oliver Laxeren Sirat filma Nazioarteko Film Onenaren eta Soinu Onenaren sailetan lehiatuko da.

Gizonezko aktore onenaren sailean, Timothee Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Los pecadores) eta Wagner Moura (El agente secreto) dira izendatuak, eta denboraldi zinematografikoko emanaldi aipagarrienetako batzuk dira.

Emakumezko aktore Onenaren sailean, Emma Stone (Bugonia), Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (Si puede, te daría una patada), Kate Hudson (Sung Sung Blue) eta Renate Reinsve (Valor sentimental) dira hautagaiak.

Gizonezko Antzeztaldeko aktore onenaren sailean, Benicio del Toro (Una batalla tras otra), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Los pecadores), Sean Penn (Una batalla tras otra) eta Stellan Skarsgård (Valor sentimental) lehiatuko dira. Emakumezkoen Antzeztaldeko aktoreen artean, hauek dira izendatuak: Elle Fanning (Valor sentimental), Amy Madigan (Weapons), Wunmi Mosaku (Los pecadores), Teyana Taylor (Una batalla tras otra) eta Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental).

Zuzendari onenaren sailean, Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Chloe Zhao (Hamnet), Ryan Coogler (Los pecadores), Josh Safdie (Marty Supreme) eta Joaquim Tier (Valor sentimental) daude.

Dokumentalen sailean, The Alabama Solution, The Perfect Neighbor, Cutting Through Rocks, Come See Mee in the Good Light eta Mr. Nobody Against Putin izango dira lehian.

 

La actriz Susana Abaitua durante la lectura de los nominados y nominadas a la 40 edición de los Premios Goya, en la Academia de Cine, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España). A la 40 edición de los Premios Goya optan un total de 218 películas españolas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas 218 producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. Raúl Terrel / Europa Press FAMOSOS;LECTURA;PREMIOS;GOYA;CINE 13/1/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Susana Abaitua: "Zoro moduan oihuka aritu naiz etxean, poz aparretan"

Susana Abaitua aktorea Emakumezko Aktore Protagonista Onenaren Goya sarirako izendatu dute, Un fantasma en la batalla filmean egindako lanagatik, eta albistea "nahiko sorpresaz" jaso duela esan du. Hala ere, ez du poza ezkutatzen, eta nabarmendu du, izendatu izan ez balute ere, horrek ez liokeela baliorik kenduko bere aktore lanari, "izendatuak izan ez diren beste kide batzuen lana bezala".

