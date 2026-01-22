EUSKARA
Euskararen transmisioa sustatzeko kanpaina aurkeztu du Nafarroako Gobernuak

ana ollo javier arakama
18:00 - 20:00
'Emaiezu hemengoa, emaiezu euskara' lelopean, euskararen balio sozial eta kulturala nabarmendu eta sustatzeko kanpaina, bereziki,  haur txikiak dituzten familiei zuzenduta dago. Urtarrilaren 26tik otsailaren 15era egingo da. 

