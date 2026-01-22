Edukia gorde nahi duzu?
Euskararen transmisioa sustatzeko kanpaina aurkeztu du Nafarroako Gobernuak
'Emaiezu hemengoa, emaiezu euskara' lelopean, euskararen balio sozial eta kulturala nabarmendu eta sustatzeko kanpaina, bereziki, haur txikiak dituzten familiei zuzenduta dago. Urtarrilaren 26tik otsailaren 15era egingo da.
