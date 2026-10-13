Hauteskundeak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Rufianek iritzi dio ERCk eta Comunsek "hitz egin" eta "elkar entzun" behar dutela, ERC-Podemos akordioaren ondotik

Komunikazio idazkariorde eta ERCren bozeramaile Isaac Albert prentsaurrekoa egiten ari zela argitaratu du mezua Rufianek. Albertek, bere aldetik, baztertu egin du ERC Kataluniako Fronte Zabalean sartzea.

(Foto de ARCHIVO) El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio vuelve a centrar las preguntas de la oposición al Gobierno en la sesión de control con preguntas cómo cuáles son los planes para la ciudad autónoma o si el Ejecutivo considera que ante la entrada irregular de los migrantes se ha degradado la imagen de España en el exterior. Diego Radamés / Europa Press 16 SEPTIEMBRE 2026;DIPUTADOS;CONGRESO;SESIÓN DE CONTROL; 16/9/2026

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

ERCren Bartzelonarako zerrendaburu Gabriel Rufianek esan du bere alderdiak eta Comunsek "elkarri hitz egin" behar diotela, eta "elkar entzun eta ulertu" behar dutela "egoera desblokeatzeko", ERCren eta Podemosen arteko akordioaren ostean. Izan ere, Podemos ERCren zerrendetan sartzeko eta Rufianek berak Estatuan kanpaina egiteko akordioa lortu dute bi alderdiek.

X sarean zabaldutako mezu batean, Rufianek esan du ezkerrean akordioa egotea nahi duela: "Ez du zentzurik Madrilen Fronte Zabalaren alde egitea eta Katalunian horrelakorik nahi ez izatea".

Horregatik, ERCrekin hitz egiteko deia egin dio Comunsi, "inoren onerako ez diren betoak eta gorrotoa alde batera utzita".

Siglak desagertu gabe

Komunikazio idazkariorde eta ERCren bozeramaile Isaac Albert prentsaurrekoa egiten ari zela argitaratu du mezua Rufianek. Albertek, bere aldetik, baztertu egin du ERC Kataluniako Fronte Zabalean sartzea.

"Datorkigunaren aurrean, garrantzitsua da prest egotea. Eskuin muturrari erantzuteko modua ez da ERCren siglak desagertzea", azpimarratu du Albertek.

Era berean, berretsi du ERC bere siglekin aurkeztuko dela Katalunian: "Aurrerantzean, mundu guztiarekin eta nahi duenarekin hitz egin dezakegu, baina ERC Katalunian aurkeztuko da, eta ERC siglekin, gainera".

Hauteskunde Orokorrak Politika Katalunia ERC

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X