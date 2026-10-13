Rufianek iritzi dio ERCk eta Comunsek "hitz egin" eta "elkar entzun" behar dutela, ERC-Podemos akordioaren ondotik
Komunikazio idazkariorde eta ERCren bozeramaile Isaac Albert prentsaurrekoa egiten ari zela argitaratu du mezua Rufianek. Albertek, bere aldetik, baztertu egin du ERC Kataluniako Fronte Zabalean sartzea.
ERCren Bartzelonarako zerrendaburu Gabriel Rufianek esan du bere alderdiak eta Comunsek "elkarri hitz egin" behar diotela, eta "elkar entzun eta ulertu" behar dutela "egoera desblokeatzeko", ERCren eta Podemosen arteko akordioaren ostean. Izan ere, Podemos ERCren zerrendetan sartzeko eta Rufianek berak Estatuan kanpaina egiteko akordioa lortu dute bi alderdiek.
X sarean zabaldutako mezu batean, Rufianek esan du ezkerrean akordioa egotea nahi duela: "Ez du zentzurik Madrilen Fronte Zabalaren alde egitea eta Katalunian horrelakorik nahi ez izatea".
Horregatik, ERCrekin hitz egiteko deia egin dio Comunsi, "inoren onerako ez diren betoak eta gorrotoa alde batera utzita".
Siglak desagertu gabe
Komunikazio idazkariorde eta ERCren bozeramaile Isaac Albert prentsaurrekoa egiten ari zela argitaratu du mezua Rufianek. Albertek, bere aldetik, baztertu egin du ERC Kataluniako Fronte Zabalean sartzea.
"Datorkigunaren aurrean, garrantzitsua da prest egotea. Eskuin muturrari erantzuteko modua ez da ERCren siglak desagertzea", azpimarratu du Albertek.
Era berean, berretsi du ERC bere siglekin aurkeztuko dela Katalunian: "Aurrerantzean, mundu guztiarekin eta nahi duenarekin hitz egin dezakegu, baina ERC Katalunian aurkeztuko da, eta ERC siglekin, gainera".