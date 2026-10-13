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Vaquero: "Blokeetan egoteaz aparte, Euskadiren alde zer egin nahi dugun azaldu behar dugu"
EAJren bozeramaileak azaldu duenaren arabera, hauteskundeetan "Madrilerako ordezkariak" aukeratzen dira, eta ez "blokeak", "Euskadiren interesak" defendatuko dituzten pertsonak, hain justu.
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