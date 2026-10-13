ELKARRIZKETA EUSKADI IRRATIAN
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Vaquero: "Blokeetan egoteaz aparte, Euskadiren alde zer egin nahi dugun azaldu behar dugu"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

EAJren bozeramaileak azaldu duenaren arabera, hauteskundeetan "Madrilerako ordezkariak" aukeratzen dira, eta ez "blokeak", "Euskadiren interesak" defendatuko dituzten pertsonak, hain justu.

EAJ-PNV Hauteskunde Orokorrak Politika

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