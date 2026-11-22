Autogobernua, pentsioak eta AHT izan dira goizeko gai nagusiak hauteskunde-kanpainan
Otegi: "Baikortasunez ikusten dugu etorkizuna, baina horrek ez du esan nahi arazoak ukatzen ditugunik"
Tabakaleran egindako ekitaldian, Arnaldo Otegik EH Bilduren "baikortasunaren" adibide gisa jarri ditu Brasilgo azken hauteskundeak eta Mandani alkateak New Yorken lortutako garaipena: "Baikortasunez ikusten dugu etorkizuna, baikorra izateak arazoak ukatzea esan nahi ez duen arren", gaineratu du.
Etxebarrieta: "EH Bilduren aldeko botoa jendearen bizitzak hobetzeko botoa da"
Oihana Etxebarrietak, bestalde, EH Bilduren aldeko botoa “jendearen bizitzak hobetzeko” botoa dela azpimarratu du. “Euskal Herria errespetatu, emakumeon eskubideak defendatu, pentsioak bermatu eta etxebizitza larrialdiari aurrre egiteko botoa da. Soldatak igo eta prezioak jeistearen aldeko botoa”, adierazi du. “Herri hau maite dugunon aldeko botoa, 0 kilometrokoa. Euskal Herritik eta Euskal Herrirakoa. Eta, noski, PP-Vox eserlekurik gabe uzteko botoa”, amaitu du.
Gipuzkoarrei "boto masiboa" emateko deia egin die Otegik, "bloke erreakzionarioa gelditzeko"
EH Bilduren hauteskunde-ekitaldia Donostian. Bertan, Arnaldo Otegi idazkari nagusiak dei egin die Gipuzkoako bizilagunei igandean koalizioari "boto masiboa" emateko, "bloke erreakzionarioa gelditzeko". "Beharrezkoa da Gipuzkoak masiboki parte hartzea hauteskundeetan, Gipuzkoan kontuak argi daudelako: bloke erreakzionarioa edo EH Bildu. Hor jokatzen dira eserlekuak. Batzuek tren geltokiak egiten dituzte, eta guk tren hori geldiaraziko ditugu ", defendatu du Otegik PPri eta Voxi erreferentzia eginez.
Fronte Zabalean "amore ematen ez dugun" ezkerrak daudela azpimarratu du koalizioak
Kongresurako Bizkaiko hautagaiak kanpaina egiteko modu hori hauteskundeetako emaitza erabakitzat ematen dutenen jarrerarekin kontrajarri du. “Gu hemen jendearekin hitz egiten ari garen bitartean, badira dagoeneko ministerioak euren artean banatzen ari direnak, azaroaren 29an zer gertatuko den ziurtzat jotzen dutenak”, ohartarazi du. Bestalde, Aina Vidalek, Bartzelonatik hautatutako Diputatuen Kongresuko diputatuak, aldarrikatu du Fronte Zabalak gobernatzeari eta eskubideak zabaltzen jarraitzeari uko egiten ez dioten ezkerreko indarrak biltzen dituela. “Fronte Zabalean gaude amore ematen ez dugun eta eskuin muturraren aurkako borroka irabazteari uko egiten ez diogun ezkerreko indar guztiok”, adierazi du.
Atez-ateko kanpaina egin du Fronte Zabalak Etxebarrin: "Politika entzutea ere bada"
Fronte Zabalak Etxebarriko kaleak zeharkatu ditu, atez ateko kanpaina-jardunaldi batean. Besteak beste, Lander Martinez Kongresurako hautagaia eta Alba Gutierrez Senaturako hautagaia izan dira. Azaroaren 29ra begira, herritarrei entzutearen eta ezkerra mobilizatzearen garrantzia aldarrikatu du koalizioak. "Gaur Etxebarrin gaude, bertako kaleetan barrena, gure auzokideen etxeetako ateak jotzen. Izan ere, politika entzutea ere bada, jendeari begietara begiratzea eta eguneroko arazoez hitz egitea", adierazi du Martinezek.
Esteban: "Garrantzitsua da Euskadi bozkatzea, Madrilen euskal ahots bat egotea nahi badugu"
Bestalde, Aitor Estaban EBBko presidentea ziur agertu da jeltzaleek talde propioa izatea lortuko dutela Kongresuan, eta inkestek "egoera gero eta argiagoa" irudikatzen dutela azaldu du: "PPren gobernua Voxekin". "Euskadi bozkatzea garrantzitsua da, Madrilen euskal ahots bat egotea nahi badugu.
EAJk 'Euskal Etxearen aseguru poliza" sinatu du Sukarrietan
Sukarrietan, EAJk "Euskal Etxearen aseguru poliza" sinatu du, "Euskadi defendatzeko eta zaintzeko" konpromisoa hartuz, "Madrilen gobernatzen duenak gobernatzen duela". Ekitaldi horretan, ordezkari jeltzale ugari izan dira, tartean EBBko burukideak, Imanol Pradales lehendakaria eta Bizkaiko, Gipuzkoako, Arabako, Nafarroako eta Iparraldeko herri karguak eta erakundeetako ordezkariak.
Maribel Vaquero, oraindik zalantzan daudenei: "EAJk kontuak emango ditu"
EAJk Sukarrietan egin du igandeko mitina, Sabino Aranaren heriotzaren 123. urteurrena dela eta. Alderdi jeltzaleak konpromisoa hartu du autogobernua defendatzeko eta "Vox baztertzeko", eta "zure bizitza, lana, lasaitasuna, ongizatea eta hemen erabakitzeko gaitasuna babesteko". Maribel Vaquero Gipuzkoako hautagaiak oraindik nori bozkatu ez dakitenei eta "politikaz fidatzen ez direnei" zuzendu zaie, eta EAJk egindako lanagatik "kontuak" emango dituela agindu die.
Saiz ministroaren hitzetan, PSOEren helburu nagusia "jendearen bizitza hobetzea da"
Bestalde, Lasarten, Elma Saiz ministroak Pedro Sanchezek aurreratu zuen "albiste ona" azpimarratu du: "Datorren asteartean Ministroen Kontseiluan bankuen gaineko zerga luzatuko dugu". "Hori da gure helburua, sozialisten helburua, jendearen bizitza hobetzea, PPren eta Voxen desinformazioaren eta buloen ereduaren aurrean politika ona egitea helburu duen kudeaketa-ereduarekin", esan du.
Romerok PSEren aldeko botoa eskatu du, "alargun geratu diren hainbeste emakumerengatik"
Rafaela Romerok, bere aldetik, PSE-EEren aldeko botoa eskatu du, "bizitza erdia zor diegun eta alargun geratu diren hainbeste emakumerengatik, ama edo aita galdu duten gazte horiengatik eta bihar lanera joateko goiz abiatuko direnengatik, beraientzako pentsioa ere badagoela jakin nahi dutelako".
Anduezak dio PP buru den gobernu batekin pentsioen sistema galtzeko arriskua dagoela
Sozialistak Lasarten izan dira gaur goizean, igandeko ekitaldi nagusia egiten. Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiarekin batera, Elma Saiz Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroa izan da. Anduezak ohartarazi duenez, PP buru duen gobernu eskuindar batekin "hainbeste konstatu zaigun" pentsioen sistemarekin amaitzeko arriskua dago, eta galdetu du ea "Feijook sakrifizioei buruz hitz egiten duenean" bizitza osoa lanean eman ondoren erretirora iristen direnei buruz ari den ".
PPk dio 2018an "dena itxita" zeukala AHT Bilbora irisiteko
Hautagai popularrak azaldu duenez, "Alderdi Popularrak 2018an dena itxita zuen Abiadura Handiko Trena Bilbora iristeko, bost urteko epearekin eta 475 milioi euroko aurrekontuarekin", eta proposamen horren aurrean, "ondoren izan duguna iragarpenak, plan aldaketak eta bete gabeko promesak izan dira", kritikatu du. "Euskal herritarrok ez dugu titular gehiagorik behar, obrak egitea eta azpiegiturak iristea behar dugu", adierazi du.
PPk dio EAJk ez duela "inoiz" izan abidura handiko trenaren etorrera errealitate bihurtzeko asmorik
Alderdi Popularrak Bilboko Abandoko geltokian egin du gaurko ekitaldi politikoa. Bertan, Esther Martinez Kongresurako Bizkaiko hautagaiak esan du EAJk ez duela "inoiz" nahi izan abiadura handiko trenaren etorrerak "promesa izateari uztea eta errealitate bihurtzea". Martinezen ustez, EAJk "hamarkadak daramatza azpiegitura hori propaganda politikorako tresna gisa erabiltzen, baina erabakiak hartu eta benetako konpromisoak hartu behar izan dituenean, ez du maila eman".
Hau da igande honetarako aurreikusitako agenda:
Egun on! Hemen dituzu igande honi begira aurreikusitako kanpaina-ekitaldi nagusiak:
· PSE: Lasarte-Oria (11:30)
· EAJ: Sukarrieta (11:45)
· EH Bildu: Donostia (12:00) eta Bastida (12:00)
· PP: Bilbo (11:00)
· Fronte Zabala: Etxebarri: (11:00)