Lakuntza: "50 años después, seguimos firmes, fuertes y con más ilusión que nunca para seguir organizando a la clase trabajadora"
El sindicato ELA ha celebrado hoy en Eibar un acto para conmemorar el 50 aniversario del congreso que la central organizó en 1976. Un acto que ha reunido a más de 500 personas y en el que han rendido homenaje a las 94 personas que siguen afiliadas desde entonces. El secretario general Mitxel Lakuntza ha agradecido a sus antecesores "haber establecido las bases sólidas" que aún hoy definen el sindicato.
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