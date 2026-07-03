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Lakuntza: "50 años después, seguimos firmes, fuertes y con más ilusión que nunca para seguir organizando a la clase trabajadora"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lakuntza: "50 urte beranduago hemen gaude, zutik, indartsu eta ilusioz, herri honetako langile klasea antolatzen jarraitzeko"
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EITB

Última actualización

El sindicato ELA ha celebrado hoy en Eibar un acto para conmemorar el 50 aniversario del congreso que la central organizó en 1976. Un acto que ha reunido a más de 500 personas y en el que han rendido homenaje a las 94 personas que siguen afiliadas desde entonces. El secretario general Mitxel Lakuntza ha agradecido a sus antecesores "haber establecido las bases sólidas" que aún hoy definen el sindicato. 

Sindicato Ela

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