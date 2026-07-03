Lakuntza: "50 urte beranduago hemen gaude, zutik, indartsu eta ilusioz, herri honetako langile klasea antolatzen jarraitzeko"
ELA sindikatuak 1976an egin zuen kongresuaren 50. urteurrena ospatu du gaur Eibarren, 500 pertsona baino gehiago bildu dituen ekitaldian, eta ordutik afiliatuta jarraitzen duten 94 pertsonak omendu dituzte. Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak eskerrak eman dizkie bere aurrekoei, gaur egun oraindik sindikatua definitzen duten "oinarri sendoak ezarri izanagatik".
Zure interesekoa izan daiteke
Aitor Estebanek uste du ez dela komenigarria Pedro Sanchezek legegintzaldia amaitzea
Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarraren presidenteak Radio Euskadin azpimarratu duenez, tentsioak gora egiteak alderdien arteko liskarrak areagotuko lituzke.
Beste gorpu bat topatu dute Alhaurin el Granden; hiru dira Andaluziako denboralean hildakoak
Atzo Malagako udalerri horretan desagertu ziren bi gizonezkoetako baten hilotza topatu zuten. Gaur goizean, berriz, korronteak eramandako motor-gidariaren gorpua aurkitu dute Illoran (Granada).
Kanpainaren lehen hilabetean gripeagatik ospitaleratutakoen zenbatekoa aurreko urtekoetan izandakoa halako bederatzi da aurten
Aurreko urteetako aldi berean batez beste 21 erregistratu ditu Osakidetzak, eta aurten 192. Imanol Pradales lehendakariak ohartarazi duenez, gripea "indartsu, gogor eta oldarkor dator", eta Eusko Jaurlaritzak txertaketa indartu du, Bilbon puntu berri bat jarrita.