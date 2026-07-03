ELA sindikatua
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Lakuntza: "50 urte beranduago hemen gaude, zutik, indartsu eta ilusioz, herri honetako langile klasea antolatzen jarraitzeko"

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

ELA sindikatuak 1976an egin zuen kongresuaren 50. urteurrena ospatu du gaur Eibarren, 500 pertsona baino gehiago bildu dituen ekitaldian, eta ordutik afiliatuta jarraitzen duten 94 pertsonak omendu dituzte. Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak eskerrak eman dizkie bere aurrekoei, gaur egun oraindik sindikatua definitzen duten "oinarri sendoak ezarri izanagatik". 

Ela Sindikatua

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