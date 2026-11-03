Comienza el casting del Partido Demócrata

Amaia Uribe, enviada especial de EITB, analiza desde el punto de vista del Partido Demócrata las elecciones de mitad de mandato. Con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2028, entre los demócratas se postulan como posibles futuros líderes candidatos como James Talarico, Jon Ossof y Abdul El-Sayed.