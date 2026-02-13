Inflación

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los precios se moderan en Euskadi y bajan seis décimas en enero

El índice interanual se colocó en el 2,6 % en Álava y en Bizkaia, y en el 1,7 % en Gipuzkoa. En Navarra se situó en el 2,2 %.

(Foto de ARCHIVO) Supermercado. EUROPA PRESS 28/7/2025
Imagen de un supermercado. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Prezioak moteldu egin dira Euskadin eta sei hamarren jaitsi dira urtarrilean
author image

EITB

Última actualización

Los precios moderan en Euskadi, después de que el IPC bajase seis décimas en enero. De esta manera, el IPC se situó el mes pasado en el 2,3%, el mismo índice que el registrado como media en el Estado, lo que supone un descenso de seis décimas con respecto al mes de diciembre, cuando llegó al 2,9%. En Navarra se situó en el 2,2 %.

El IPC interanual descendió en los tres territorios y se colocó en el 2,6 % en Álava y en Bizkaia, y en el 1,7 % en Gipuzkoa. En relación con el mes de diciembre, bajó un 0,4 % en Álava y un 0,5 % en Bizkaia y en Gipuzkoa.

El IPC por sectores

Por sectores, en Euskadi el IPC se mantuvo en el 3,9 % en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, y bajó hasta el 0,2 % en Transportes, mientras que en Vivienda descendió hasta el 1,6 %.

En el apartado de Bebidas Alcohólicas y Tabaco creció hasta el 4,5 %; en Vestido y Calzado descendió hasta al -3,9 %y en Restaurantes y Alojamientos hasta el 4,8 %. En Actividades Recreativas, Deporte y Cultura el IPC interanual se incrementó hasta llegar al 1,8 %.

Atendiendo a los datos en el conjunto del Estado, eesde el Instituto Nacional de Estadística (INE) han explicado que la evolución del primer mes de 2026 es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de enero de 2025. También a que los precios de la electricidad suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

Economía

Te puede interesar

GRAFCAV9548. AMURRIO (ALAVA), 06/02/2026.- Dos trabajadores salen de la empresa, donde el comité de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio ha pedido la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la empresa y no descarta más huelgas -están convocadas el lunes y viernes de la próxima semana-. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio afronta una jornada de huelga de 24 horas coincidiendo con la reunión del comité con las instituciones vascas

Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Valle de Trápaga se reúnen a partir de las 09:00 horas en Lakua con responsables de Gobierno Vasco y la Diputación de Álava para pedir su implicación en la búsqueda de una solución a la actual situación de la compañía tras el anuncio de 301 despidos.
Etxanobe y Mendoza han comparecido ante los medios de comunicación tras el CVFP REMITIDA / HANDOUT por MIGUEL CALVO ALEJO-IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/2/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Etxanobe y Mendoza rechazan entrar en una "guerra territorial" sobre la sede de Ayesa

Las diputadas generales de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y Gipuzkoa, Eider Mendoza, han rechazado entrar en una "guerra" de "territorialidades" en torno a cuál de ambos territorios debería albergar la sede de la división digital de Ayesa, ya que eso iría contra la "filosofía" de la operación de compra de la compañía, sobre la que han destacado que va a ser positiva para toda Euskadi.
Cargar más
Publicidad
X