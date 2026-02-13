Los precios se moderan en Euskadi y bajan seis décimas en enero
El índice interanual se colocó en el 2,6 % en Álava y en Bizkaia, y en el 1,7 % en Gipuzkoa. En Navarra se situó en el 2,2 %.
Los precios moderan en Euskadi, después de que el IPC bajase seis décimas en enero. De esta manera, el IPC se situó el mes pasado en el 2,3%, el mismo índice que el registrado como media en el Estado, lo que supone un descenso de seis décimas con respecto al mes de diciembre, cuando llegó al 2,9%. En Navarra se situó en el 2,2 %.
El IPC interanual descendió en los tres territorios y se colocó en el 2,6 % en Álava y en Bizkaia, y en el 1,7 % en Gipuzkoa. En relación con el mes de diciembre, bajó un 0,4 % en Álava y un 0,5 % en Bizkaia y en Gipuzkoa.
El IPC por sectores
Por sectores, en Euskadi el IPC se mantuvo en el 3,9 % en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, y bajó hasta el 0,2 % en Transportes, mientras que en Vivienda descendió hasta el 1,6 %.
En el apartado de Bebidas Alcohólicas y Tabaco creció hasta el 4,5 %; en Vestido y Calzado descendió hasta al -3,9 %y en Restaurantes y Alojamientos hasta el 4,8 %. En Actividades Recreativas, Deporte y Cultura el IPC interanual se incrementó hasta llegar al 1,8 %.
Atendiendo a los datos en el conjunto del Estado, eesde el Instituto Nacional de Estadística (INE) han explicado que la evolución del primer mes de 2026 es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de enero de 2025. También a que los precios de la electricidad suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.
Los usuarios de Kutxabank no podrán sacar dinero en sus cajeros ni pagar con Bizum este sábado
Durante la parada técnica, que se prolongará entre 12 y 18 horas, los clientes podrán pagar con las tarjetas en comercios físicos y online; utilizar los servicios de pago móvil (Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay); sacar dinero a débito con tarjeta en cajeros de cualquier otro banco, sin comisión.
Será noticia: Reunión de los comités de Tubos Reunidos con las instituciones vascas, viernes flaco de Carnaval y día de la radio
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio afronta una jornada de huelga de 24 horas coincidiendo con la reunión del comité con las instituciones vascas
Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Valle de Trápaga se reúnen a partir de las 09:00 horas en Lakua con responsables de Gobierno Vasco y la Diputación de Álava para pedir su implicación en la búsqueda de una solución a la actual situación de la compañía tras el anuncio de 301 despidos.
Etxanobe y Mendoza rechazan entrar en una "guerra territorial" sobre la sede de Ayesa
Las diputadas generales de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y Gipuzkoa, Eider Mendoza, han rechazado entrar en una "guerra" de "territorialidades" en torno a cuál de ambos territorios debería albergar la sede de la división digital de Ayesa, ya que eso iría contra la "filosofía" de la operación de compra de la compañía, sobre la que han destacado que va a ser positiva para toda Euskadi.
Ramiro González: “Vamos a echar el resto para solucionar la situación de Tubos Reunidos”
El diputado general de Álava, Ramiro González, asegura que la Diputación está “absolutamente implicada” en la solución a la situación de Tubos Reunidos, y ha explicado que ha pedido a la SEPI que se implique y participe en una reestructuración de la deuda.
La plantilla de la incineradora de Zubieta anuncia movilizaciones en defensa de un nuevo convenio
Según han denunciado los trabajadores, "los reiterados intentos de negociar un convenio de empresa que proteja nuestra salud han sido rechazados y despreciados por la empresa".
Las diputaciones forales recaudaron el año pasado 20 324 millones de euros, 231 millones más que lo previsto en octubre
El IRPF crece por encima de la media de los años previos (+14,2 %), aunque el Impuesto sobre Sociedades sufre un descenso del 17,3 %.
Volkswagen Navarra convertirá en fijos a 93 temporales, descartando un ERE
La dirección ha firmado con UGT y CCOO un acuerdo con el objetivo de cumplir el programa productivo de 2026, en el que se prevé fabricar 262.217 vehículos.
Convocan cinco jornadas de huelga en la planta de Tubos Reunidos de Trapaga
Las jornadas de paro coincidirán con las mesas de negociación planteadas por la empresa y se celebrarán los días 17, 23 y 26 de febrero, así como el 4 y 9 de marzo.