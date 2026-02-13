Los precios se moderan en Euskadi y bajan seis décimas en enero

Los precios moderan en Euskadi, después de que el IPC bajase seis décimas en enero. De esta manera, el IPC se situó el mes pasado en el 2,3%, el mismo índice que el registrado como media en el Estado, lo que supone un descenso de seis décimas con respecto al mes de diciembre, cuando llegó al 2,9%. En Navarra se situó en el 2,2 %.

El IPC interanual descendió en los tres territorios y se colocó en el 2,6 % en Álava y en Bizkaia, y en el 1,7 % en Gipuzkoa. En relación con el mes de diciembre, bajó un 0,4 % en Álava y un 0,5 % en Bizkaia y en Gipuzkoa.

El IPC por sectores

Por sectores, en Euskadi el IPC se mantuvo en el 3,9 % en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, y bajó hasta el 0,2 % en Transportes, mientras que en Vivienda descendió hasta el 1,6 %.

En el apartado de Bebidas Alcohólicas y Tabaco creció hasta el 4,5 %; en Vestido y Calzado descendió hasta al -3,9 %y en Restaurantes y Alojamientos hasta el 4,8 %. En Actividades Recreativas, Deporte y Cultura el IPC interanual se incrementó hasta llegar al 1,8 %.

Atendiendo a los datos en el conjunto del Estado, eesde el Instituto Nacional de Estadística (INE) han explicado que la evolución del primer mes de 2026 es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de enero de 2025. También a que los precios de la electricidad suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.