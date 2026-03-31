PRECIO DE LA VIVIENDA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La vivienda sube un 12,8 % en Euskadi y un 16 % en Gipuzkoa

La vivienda sigue disparada en la Comunidad Autónoma Vasca. Gipuzkoa lidera las subidas, seguida de Bizkaia y Álava, mientras San Sebastián registra los mayores esfuerzos hipotecarios, según datos publicados por Tinsa.

Etxebizitza vivienda EFE
Foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Etxebizitzen prezioa % 12,8 igo da Euskadin, eta % 16 Gipuzkoan
author image

EITB

Última actualización

La vivienda en Euskadi continúa su escalada de precios. Durante el primer trimestre de 2026, el precio medio de la vivienda nueva y usada ha aumentado un 12,8 % respecto al mismo periodo del año anterior, situando a la Comunidad Autónoma Vasca como la tercera más cara de España, con un coste medio de 2631 euros por metro cuadrado.

Según los datos publicados por la sociedad de tasaciones Tinsa, Gipuzkoa registra el mayor incremento, con un 16,1 %, seguida de Bizkaia, donde los precios han subido un 12,4 % hasta situarse en 2728 metros cuadrados, y Álava, con un aumento del 7,4 % (2273 metros cuadrados).

Las capitales no se quedan atrás.  En las capitales, los precios han subido en ese período un 10,3 % en San Sebastián hasta los 4975 euros por metro cuadrado, un 13 % en Bilbao (3140) y un 8,6 % en Vitoria (2428).

Hipotecas y esfuerzo económico

El coste mensual medio de las hipotecas refleja esta tendencia. En Gipuzkoa, la cuota media alcanza los 891 euros, en Bizkaia 822 euros y en Álava 731 euros.

Tinsa señala que los habitantes de Euskadi destinan de media un 36,2 % de su renta disponible al pago del primer año de una hipoteca que financie el 80 % del coste de la vivienda. 

Este porcentaje se eleva en las capitales: San Sebastián alcanza el 59,2 %, Bilbao el 42,5 % y Vitoria-Gasteiz el 35,2 %.

El informe pone de relieve el impacto del aumento de precios en el acceso a la vivienda, especialmente en Gipuzkoa y sus municipios costeros, donde comprar se ha vuelto cada vez más inaccesible para las rentas medias y jóvenes.

Vivienda Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Economía

Te puede interesar

VITORIA, 16/03/2026.- Piquetes de la plantilla de Tubos Reunidos este lunes en el acceso a la planta en Amurrio (Álava), que inicia hoy una huelga indefinida en contra del ERE que prevé el despido de 274 trabajadores de esta planta y el cierre de la acería, en un clima de tensión por las discrepancias surgidas en el cierre del periodo de negociación del expediente. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

ELA recurrirá el ERE de Tubos Reunidos y exige el mantenimiento de la acería y el área de logística

La central nacionalista ha puesto en cuestión los resultados de 2025 publicados por la empresa el pasado viernes, ya que "pese a registrarse una facturación significativamente superior a la de 2024, las pérdidas declaradas son mayores que las inicialmente comunicadas". ELA apunta a "un posible uso interesado de la ingeniería contable por parte de la dirección" y ha puesto en duda la su credibilidad.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Itziar Agirre: "Pese a que con rentas de trabajo inferiores a 20 000 euros no hay obligación de hacer la declaración, en algunos casos puede ser conveniente debido a las deducciones"

La diputada de Hacienda de Gipuzkoa explica que tras la reforma fiscal hay datos que la Diputación no tiene a su disposición y que podrían ser aplicables como deducciones o bonificaciones en algunos casos; se trata de nuevas condiciones relacionadas en su mayoría con los cuidados, la vivienda o las EPSVs, por lo que la Diputación de Gipuzkoa recomienda mirar con calma las propuestas de autoliquidación para ver si existen deducciones y bonificaciones que puedan ser aplicables.

Cargar más
Publicidad
X