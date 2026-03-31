La vivienda sube un 12,8 % en Euskadi y un 16 % en Gipuzkoa

La vivienda en Euskadi continúa su escalada de precios. Durante el primer trimestre de 2026, el precio medio de la vivienda nueva y usada ha aumentado un 12,8 % respecto al mismo periodo del año anterior, situando a la Comunidad Autónoma Vasca como la tercera más cara de España, con un coste medio de 2631 euros por metro cuadrado.

Según los datos publicados por la sociedad de tasaciones Tinsa, Gipuzkoa registra el mayor incremento, con un 16,1 %, seguida de Bizkaia, donde los precios han subido un 12,4 % hasta situarse en 2728 metros cuadrados, y Álava, con un aumento del 7,4 % (2273 metros cuadrados).

Las capitales no se quedan atrás. En las capitales, los precios han subido en ese período un 10,3 % en San Sebastián hasta los 4975 euros por metro cuadrado, un 13 % en Bilbao (3140) y un 8,6 % en Vitoria (2428).

Hipotecas y esfuerzo económico

El coste mensual medio de las hipotecas refleja esta tendencia. En Gipuzkoa, la cuota media alcanza los 891 euros, en Bizkaia 822 euros y en Álava 731 euros.

Tinsa señala que los habitantes de Euskadi destinan de media un 36,2 % de su renta disponible al pago del primer año de una hipoteca que financie el 80 % del coste de la vivienda.

Este porcentaje se eleva en las capitales: San Sebastián alcanza el 59,2 %, Bilbao el 42,5 % y Vitoria-Gasteiz el 35,2 %.

El informe pone de relieve el impacto del aumento de precios en el acceso a la vivienda, especialmente en Gipuzkoa y sus municipios costeros, donde comprar se ha vuelto cada vez más inaccesible para las rentas medias y jóvenes.