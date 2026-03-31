La Comisión Europea ha instado este martes a los Estados miembros a reducir la demanda energética, especialmente en productos derivados del petróleo, y ha advertido de que el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los mercados energéticos será prolongado, sin que se prevea una vuelta a la normalidad a corto plazo.

En la rueda de prensa tras la reunión informal de ministros del ramo, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha afirmado que "aunque la paz llegara mañana, no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible" porque "la infraestructura energética en la región ha sido dañada por la guerra y continúa deteriorándose".



El comisario ha indicado que Bruselas presentará "bastante pronto" un paquete de iniciativas para proteger a familias y empresas, aunque ha evitado concretar un calendario exacto. "Estamos siguiendo la situación muy de cerca, que seguirá siendo muy dinámica y que, por tanto, seremos flexibles y estaremos preparados para proponer medidas cuando sea necesario", ha añadido.

En ese contexto, ha animado a los gobiernos a "hacer todo lo que puedan" para reducir la demanda energética, en particular en productos derivados del petróleo, y ha apuntado que pueden inspirarse en el plan de diez puntos de la Agencia Internacional de la Energía, que incluye medidas como el fomento del teletrabajo, la reducción de los límites de velocidad en carretera o el impulso del transporte público y evitar los viajes en avión cuando existan alternativas.

"Está claro que no se trata de un paquete único aplicable a todos por igual, en el que se espere que todos los Estados miembro implementen todas estas herramientas de reducción de la demanda, pero sí constituye un instrumento muy útil, y recomendamos firmemente que cada país evalúe qué opciones tiene a su disposición", ha añadido.

Según ha detallado, desde el inicio del conflicto los precios del gas han aumentado en torno a un 70 % y los del petróleo un 60 %, lo que ha incrementado en unos 14 000 millones de euros la factura energética de la UE en apenas un mes.