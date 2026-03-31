La UE propone fomentar el teletrabajo, reducir los límites de velocidad y evitar viajes en avión para ahorrar combustible
La Comisión Europea ha instado este martes a los Estados miembros a reducir la demanda energética, especialmente en productos derivados del petróleo, y ha advertido de que el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los mercados energéticos será prolongado, sin que se prevea una vuelta a la normalidad a corto plazo.
En la rueda de prensa tras la reunión informal de ministros del ramo, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha afirmado que "aunque la paz llegara mañana, no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible" porque "la infraestructura energética en la región ha sido dañada por la guerra y continúa deteriorándose".
El comisario ha indicado que Bruselas presentará "bastante pronto" un paquete de iniciativas para proteger a familias y empresas, aunque ha evitado concretar un calendario exacto. "Estamos siguiendo la situación muy de cerca, que seguirá siendo muy dinámica y que, por tanto, seremos flexibles y estaremos preparados para proponer medidas cuando sea necesario", ha añadido.
En ese contexto, ha animado a los gobiernos a "hacer todo lo que puedan" para reducir la demanda energética, en particular en productos derivados del petróleo, y ha apuntado que pueden inspirarse en el plan de diez puntos de la Agencia Internacional de la Energía, que incluye medidas como el fomento del teletrabajo, la reducción de los límites de velocidad en carretera o el impulso del transporte público y evitar los viajes en avión cuando existan alternativas.
"Está claro que no se trata de un paquete único aplicable a todos por igual, en el que se espere que todos los Estados miembro implementen todas estas herramientas de reducción de la demanda, pero sí constituye un instrumento muy útil, y recomendamos firmemente que cada país evalúe qué opciones tiene a su disposición", ha añadido.
Según ha detallado, desde el inicio del conflicto los precios del gas han aumentado en torno a un 70 % y los del petróleo un 60 %, lo que ha incrementado en unos 14 000 millones de euros la factura energética de la UE en apenas un mes.
Te puede interesar
El consorcio vasco cierra la compra de Ayesa Digital
Iñigo Ucín será el presidente no ejecutivo y Manuel Baraza el consejero delegado. En la operación, el consorcio formado por Indar Kartera, BBK, Gobierno Vasco, Fundación Vital y Teknei han hecho efectiva la compra de la antigua Ibermática.
El euríbor se dispara al 2,565 % y se anota la mayor subida mensual desde octubre de 2022
Las subidas en los precios del petróleo y del gas que ha generado la guerra en Oriente Medio ha trasladado la incertidumbre y el miedo a la inflación a los mercados y bancos centrales, con la consiguiente subida del índice que se emplea para calcular muchas hipotecas variables.
La vivienda sube un 12,8 % en Euskadi y un 16 % en Gipuzkoa
La vivienda sigue disparada en la Comunidad Autónoma Vasca. Gipuzkoa lidera las subidas, seguida de Bizkaia y Álava, mientras San Sebastián registra los mayores esfuerzos hipotecarios, según datos publicados por Tinsa.
El Gobierno Vasco duplicará la generación eléctrica renovable con 80 millones de coinversión público-privada hasta 2030
Además, el Ejecutivo de Gasteiz ha diseñado un documento de 'Zonas de actuación prioritaria', para un despliegue "realista y racional" de parques eólicos y fotovoltaicos, donde se prevén 11 'grandes plantas' de energía solar y eólica para 2030.
Satlantis lanza con éxito su quinto satélite para aplicaciones avanzadas de observación terrestre
El lanzamiento se ha efectuado desde el Complejo de Lanzamiento Espacial en Vandenberg en California, Estados Unidos, este lunes cuando en Euskal Herria eran las 13:07 horas.
CAF obtiene un contrato de más de 300 millones en Serbia, para fabricar 30 trenes para Belgrado
Además de la fabricación de las unidades, se encargará del mantenimiento integral durante dos años. Se trata del segundo contrato que obtiene la empresa beasaindarra en Serbia.
Retrasos de hasta 90 minutos en el Aeropuerto de Bilbao este lunes debido a la huelga de los servicios de ‘handling’
La plantilla de Groundforce, que se encarga de servicios aeroportuarios como el manejo de equipajes, está llamada a paros los lunes, miércoles y viernes, debido a desavenencias laborales dentro de la negociación del nuevo convenio.
ELA recurrirá el ERE de Tubos Reunidos y exige el mantenimiento de la acería y el área de logística
La central nacionalista ha puesto en cuestión los resultados de 2025 publicados por la empresa el pasado viernes, ya que "pese a registrarse una facturación significativamente superior a la de 2024, las pérdidas declaradas son mayores que las inicialmente comunicadas". ELA apunta a "un posible uso interesado de la ingeniería contable por parte de la dirección" y ha puesto en duda la su credibilidad.
El Gobierno Vasco mantiene la previsión de crecimiento en el 1,9 %, y pide "confianza en la economía vasca"
El consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha advertido de que "estamos en una situación de preocupación, pero no de alarmismo".